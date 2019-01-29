Характеристики смартфона Sony Xperia XZ4 "злили" до офіційного анонсу

Компанія Sony вже визначилася із датою презентації новинок на MWC 2019. Вже 25 лютого в Барселоні японці представлять свої смартфони, зокрема й новий флагман Xperia XZ4.

Основні характеристики Sony Xperia XZ4. Новинка отримає великий 6,5-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 21: 9 і роздільною здатністю 3360 × 1440 точок. А на задній панелі корпусу розташується потрійна камера, повідомляє Gizchina.

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"Серцем" Sony Xperia XZ4 стане потужний процесор Snapdragon 855, який об'єднує вісім обчислювальних ядер Kryo 485 з тактовою частотою від 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графічний прискорювач Adreno 640 і 4G-модем Snapdragon X24 LTE.



Неофіційний рендер Sony Xperia XZ4

Обсяг оперативної пам'яті і місткість флеш-накопичувача складуть 6 ГБ і 128 ГБ відповідно. Додатково користувачі зможуть встановити карту microSD об'ємом до 512 ГБ.



Sony Xperia XZ4 отримає потрійну основну камеру

Живлення Sony Xperia XZ4 забезпечить акумуляторна батарея ємністю 4 400 міліампер годин. Також повідомляється про захист від вологи і пилу відповідно до стандарту IP68.

Дизайн та ціна Sony Xperia XZ4. Sony Xperia XZ4 надійде у продаж з операційною системою Android 9.0 Pie. Покупці зможуть вибирати між чорним, сріблястим, синім і пурпурним кольорами. Щоправда ціна новинки поки не оголошується.

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