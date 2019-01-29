Характеристики смартфона Sony Xperia XZ4 "злили" до офіційного анонсу

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Sony Xperia XZ4: характеристики та дата презентації
Sony Xperia XZ4: характеристики та дата презентації / Фото з вільних джерел

Компанія Sony вже визначилася із датою презентації новинок на MWC 2019. Вже 25 лютого в Барселоні японці представлять свої смартфони, зокрема й новий флагман Xperia XZ4.

Основні характеристики Sony Xperia XZ4. Новинка отримає великий 6,5-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 21: 9 і роздільною здатністю 3360 × 1440 точок. А на задній панелі корпусу розташується потрійна камера, повідомляє Gizchina.

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"Серцем" Sony Xperia XZ4 стане потужний процесор Snapdragon 855, який об'єднує вісім обчислювальних ядер Kryo 485 з тактовою частотою від 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графічний прискорювач Adreno 640 і 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

Sony Xperia XZ4
Неофіційний рендер Sony Xperia XZ4

Обсяг оперативної пам'яті і місткість флеш-накопичувача складуть 6 ГБ і 128 ГБ відповідно. Додатково користувачі зможуть встановити карту microSD об'ємом до 512 ГБ.

Sony Xperia XZ4
Sony Xperia XZ4 отримає потрійну основну камеру

Живлення Sony Xperia XZ4 забезпечить акумуляторна батарея ємністю 4 400 міліампер годин. Також повідомляється про захист від вологи і пилу відповідно до стандарту IP68.

Дизайн та ціна Sony Xperia XZ4. Sony Xperia XZ4 надійде у продаж з операційною системою Android 9.0 Pie. Покупці зможуть вибирати між чорним, сріблястим, синім і пурпурним кольорами. Щоправда ціна новинки поки не оголошується.

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Теги: Техно Смартфони Sony MWC 2019
Джерело: Техно
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