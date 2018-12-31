Huawei Y5 Lite Android Oreo: анонсували доступний смартфон на Android Go

Компанія Huawei анонсувала смартфон початкового рівня Y5 Lite Android Oreo (Go Edition). Новинка отримала великий дисплей та дуже демократичну ціну.

Про це повідомляє GSMArena.

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Huawei Y5 Lite Android Oreo (Go Edition) обладнаний 5,45-дюймовим IPS дисплеєм. Дисплей має роздільну здатність 1440 × 720 пікселів і співвідношенням сторін 18: 9.



Huawei Y5 Lite Android Oreo отримав великий дисплей

"Серцем" новинки став процесор MediaTek MT6739, який містить чотири 64-бітних обчислювальних ядра ARM Cortex-A53 з тактовою частотою до 1,5 ГГц і графічний прискорювач IMG PowerVR GE8100. Об'єм оперативної пам'яті складає лише 1 ГБ.



Huawei Y5 Lite Android Oreo отримав по одному модулю камери: фронтальної та основної

Основна камера має роздільну здатність ​​8 мегапікселів та максимальну діафрагму f / 2,0. Фронтальна камера представлена модулем на 5 мегапікселів з максимальною діафрагмою f / 2,2.



Huawei Y5 Lite Android Oreo підтримуватиме дві SIM-карти

Huawei Y5 Lite має на борту флеш-накопичувач місткістю 16 ГБ з можливістю розширення за рахунок карти microSD. За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 3020 міліампер годин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Y5 Lite Android Oreo Дисплей Діагональ: 5,45 дюйма

Роздільна здатність: 1440 × 720 пікселів

Тип: IPS

Діагональ: 5,45 дюйма Роздільна здатність: 1440 × 720 пікселів Тип: IPS Процесор MediaTek MT6739

MediaTek MT6739 Відеопроцесор IMG PowerVR GE8100

IMG PowerVR GE8100 Пам'ять Оперативна: 1 ГБ

Вбудована: 16 ГБ

Оперативна: 1 ГБ Вбудована: 16 ГБ Камера Основна: 8 Мп

Фронтальна: 5 Мп

Акумулятор 3 020 мАг

3 020 мАг Операційна системаAndroid Oreo (Go Edition)

Пристрій Huawei Y5 Lite Android Oreo надійде у продаж в чорному і синьому варіантах колірного виконання за орієнтовною ціною 100 євро (близько 3 200 гривень).

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