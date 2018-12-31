Huawei Y5 Lite Android Oreo: анонсували доступний смартфон на Android Go
Компанія Huawei анонсувала смартфон початкового рівня Y5 Lite Android Oreo (Go Edition). Новинка отримала великий дисплей та дуже демократичну ціну.
Про це повідомляє GSMArena.
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Huawei Y5 Lite Android Oreo (Go Edition) обладнаний 5,45-дюймовим IPS дисплеєм. Дисплей має роздільну здатність 1440 × 720 пікселів і співвідношенням сторін 18: 9.
Huawei Y5 Lite Android Oreo отримав великий дисплей
"Серцем" новинки став процесор MediaTek MT6739, який містить чотири 64-бітних обчислювальних ядра ARM Cortex-A53 з тактовою частотою до 1,5 ГГц і графічний прискорювач IMG PowerVR GE8100. Об'єм оперативної пам'яті складає лише 1 ГБ.
Huawei Y5 Lite Android Oreo отримав по одному модулю камери: фронтальної та основної
Основна камера має роздільну здатність 8 мегапікселів та максимальну діафрагму f / 2,0. Фронтальна камера представлена модулем на 5 мегапікселів з максимальною діафрагмою f / 2,2.
Huawei Y5 Lite Android Oreo підтримуватиме дві SIM-карти
Huawei Y5 Lite має на борту флеш-накопичувач місткістю 16 ГБ з можливістю розширення за рахунок карти microSD. За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 3020 міліампер годин.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Y5 Lite Android Oreo
- ДисплейДіагональ: 5,45 дюйма
Роздільна здатність: 1440 × 720 пікселів
Тип: IPS
- ПроцесорMediaTek MT6739
- ВідеопроцесорIMG PowerVR GE8100
- Пам'ятьОперативна: 1 ГБ
Вбудована: 16 ГБ
- КамераОсновна: 8 Мп
Фронтальна: 5 Мп
- Акумулятор3 020 мАг
- Операційна системаAndroid Oreo (Go Edition)
Пристрій Huawei Y5 Lite Android Oreo надійде у продаж в чорному і синьому варіантах колірного виконання за орієнтовною ціною 100 євро (близько 3 200 гривень).
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