Huawei Y5 Lite Android Oreo: анонсували доступний смартфон на Android Go

151 Читать новость на русском
Huawei Y5 Lite Android Oreo: характеристики, ціна
Huawei Y5 Lite Android Oreo: характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Huawei анонсувала смартфон початкового рівня Y5 Lite Android Oreo (Go Edition). Новинка отримала великий дисплей та дуже демократичну ціну.

Про це повідомляє GSMArena.

Читайте також: Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24

Huawei Y5 Lite Android Oreo (Go Edition) обладнаний 5,45-дюймовим IPS дисплеєм. Дисплей має роздільну здатність 1440 × 720 пікселів і співвідношенням сторін 18: 9.

Huawei Y5 Lite Android Oreo
Huawei Y5 Lite Android Oreo отримав великий дисплей

"Серцем" новинки став процесор MediaTek MT6739, який містить чотири 64-бітних обчислювальних ядра ARM Cortex-A53 з тактовою частотою до 1,5 ГГц і графічний прискорювач IMG PowerVR GE8100. Об'єм оперативної пам'яті складає лише 1 ГБ.

Huawei Y5 Lite Android Oreo
Huawei Y5 Lite Android Oreo отримав по одному модулю камери: фронтальної та основної

Основна камера має роздільну здатність ​​8 мегапікселів та максимальну діафрагму f / 2,0. Фронтальна камера представлена модулем на 5 мегапікселів з максимальною діафрагмою f / 2,2.

Huawei Y5 Lite Android Oreo
Huawei Y5 Lite Android Oreo підтримуватиме дві SIM-карти

Huawei Y5 Lite має на борту флеш-накопичувач місткістю 16 ГБ з можливістю розширення за рахунок карти microSD. За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 3020 міліампер годин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Y5 Lite Android Oreo

  • ДисплейДіагональ: 5,45 дюйма
    Роздільна здатність: 1440 × 720 пікселів
    Тип: IPS
  • ПроцесорMediaTek MT6739
  • ВідеопроцесорIMG PowerVR GE8100
  • Пам'ятьОперативна: 1 ГБ
    Вбудована: 16 ГБ
  • КамераОсновна: 8 Мп
    Фронтальна: 5 Мп
  • Акумулятор3 020 мАг
  • Операційна системаAndroid Oreo (Go Edition)

 

Пристрій Huawei Y5 Lite Android Oreo надійде у продаж в чорному і синьому варіантах колірного виконання за орієнтовною ціною 100 євро (близько 3 200 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Китай Huawei Android Огляди Смартфони Ціни
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24
3 січня 21:02 Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24
1717
ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
2 січня 21:05 ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
Анастасія Можаровська 1688
Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
1 січня 13:03 Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
3946
Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
31 грудня 2018 08:07 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
4167
Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
30 грудня 2018 16:02 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 3157
Найочікуваніші ігри 2019 року
30 грудня 2018 12:00 Найочікуваніші ігри 2019 року
Михайло Года 1451
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук