Інформація про смартфон Xiaomi Mi Max 4 просочилась в інтернет

До презентації нового смартфона Xiaomi Mi Max 4 залишилось кілька місяців, а деталі про характеристики новинки почали з’являтись вже зараз. Так, зараз стало відомо, що його представлять до кінця червня.

Як пише igeekphone, Xiaomi Mi Max 4 буде коштувати 250 доларів (7 тисяч гривень). У діагоналі дисплей матиме 7,2 дюйма та буде покритим захисним склом Corning Gorilla Glass 5. Також сканер відбитків пальців буде вбудований в екран. Роздільна здатність основної камери – 48 Мп.

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Серцем смартфону стане процесор Qualcomm Snapdragon 720. Також, за чутками, він отримає потужну батарею ємністю 5800 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт.

Смартфон буде працювати під управлінням нової прошивки MIUI 11, заснованої на базі Android 9.0 Pie.

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