Інформація про смартфон Xiaomi Mi Max 4 просочилась в інтернет

83 Читать новость на русском
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3 / akket.com

До презентації нового смартфона Xiaomi Mi Max 4 залишилось кілька місяців, а деталі про характеристики новинки почали з’являтись вже зараз. Так, зараз стало відомо, що його представлять до кінця червня.

Як пише igeekphone, Xiaomi Mi Max 4 буде коштувати 250 доларів (7 тисяч гривень). У діагоналі дисплей матиме 7,2 дюйма та буде покритим захисним склом Corning Gorilla Glass 5. Також сканер відбитків пальців буде вбудований в екран. Роздільна здатність основної камери – 48 Мп.

Читайте також:  Один із китайських виробників смартфонів на межі розорення: деталі

Серцем смартфону стане процесор Qualcomm Snapdragon 720. Також, за чутками, він отримає потужну батарею ємністю 5800 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт.

Смартфон буде працювати під управлінням нової прошивки MIUI 11, заснованої на базі Android 9.0 Pie.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Садовий оприлюднив угоду, яку пропонував Порошенко для зняття сміттєвої блокади Львова
сьогодні
11025
Теги: Xiaomi Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
7 лютого 21:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
2518
BankID: що це, як діє і яка від нього користь
7 лютого 10:03 BankID: що це, як діє і яка від нього користь
Яніна Ткачук 766
Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
6 лютого 21:03 Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
1257
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
6 лютого 20:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
293
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
4 лютого 18:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 922
Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
3 лютого 20:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 2501
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук