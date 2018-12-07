Камера "бюджетного" iPhone Xr знімає на рівні найдорожчого смартфона Samsung
Компанія DxO Labs, яка володіє сервісом DxOMark, протестувала смартфон iPhone Xr на якість фотокамери. Відзначимо, девайс став найбільш доступною новинкою Apple в 2018 році.
Про це повідомляється на офіційному сайті DxOMark.
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За підсумками тестування фахівці назвали iPhone Xr найкращим смартфоном з одинарною камерою. Сумарно він набрав 101 бал, при цьому за фотоможливості йому присвоїли 103 бали, а за відеозйомку – 96 балів.
Відзначимо, iPhone Xr оснащується одинарною основною камерою з сенсором, як у подвійних камер iPhone XS та XS Max.
Результати тестування iPhone Xr
Відповідно, можливості по зйомці фото в більшості ситуацій збігаються з iPhone XS та XS Max. Відзначається відмінна експозиція в будь-яких умовах освітлення, автофокус, широкий динамічний діапазон і відмінне співвідношення шуму та деталізації.
Звичайно, смартфон програє своїм більш дорогим побратимам в ситуаціях, коли підключається другий сенсор з телефотооптикою. Тому не варто очікувати від нього хороших фото із зумом, також як і портретного режиму з ефектом боке.
До слова, Samsung Galaxy Note 9 – найдорожчий флагман корейського виробника на даний момент –т акож набирає 103 бали у тестах камери. При цьому ціна новинки від Apple стартує від 23 000 гривень, а Galaxy Note 9 – 33 000 гривень.
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