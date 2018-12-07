Камера "бюджетного" iPhone Xr знімає на рівні найдорожчого смартфона Samsung

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iPhone Xr: тести камери
iPhone Xr: тести камери / Digital Trends

Компанія DxO Labs, яка володіє сервісом DxOMark, протестувала смартфон iPhone Xr на якість фотокамери. Відзначимо, девайс став найбільш доступною новинкою Apple в 2018 році.

Про це повідомляється на офіційному сайті DxOMark.

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За підсумками тестування фахівці назвали iPhone Xr найкращим смартфоном з одинарною камерою. Сумарно він набрав 101 бал, при цьому за фотоможливості йому присвоїли 103 бали, а за відеозйомку – 96 балів.

Відзначимо, iPhone Xr оснащується одинарною основною камерою з сенсором, як у подвійних камер iPhone XS та XS Max.

iPhone Xr
Результати тестування iPhone Xr

Відповідно, можливості по зйомці фото в більшості ситуацій збігаються з iPhone XS та XS Max. Відзначається відмінна експозиція в будь-яких умовах освітлення, автофокус, широкий динамічний діапазон і відмінне співвідношення шуму та деталізації.

Звичайно, смартфон програє своїм більш дорогим побратимам в ситуаціях, коли підключається другий сенсор з телефотооптикою. Тому не варто очікувати від нього хороших фото із зумом, також як і портретного режиму з ефектом боке.

До слова, Samsung Galaxy Note 9 – найдорожчий флагман корейського виробника на даний момент –т акож набирає 103 бали у тестах камери. При цьому ціна новинки від Apple стартує від 23 000 гривень, а Galaxy Note 9 – 33 000 гривень.

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Теги: Техно Смартфони Apple Samsung Ціни
Джерело: Техно
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