Кариби з космосу: у NASA показали новий яскравий знімок з МКС
Космонавти, що зараз перебувають на борту Міжнародної космічної станції, зробили фото Карибських островів у той момент, коли МКС пролітала над Атлантичним океаном.
Знімок оприлюднений на сайті NASA. На фото потрапили Куба, Багамські острови, а також Теркс і Кайкос.
Як відомо, із грудня минулого року на борту МКС перебуває оновлений склад астронавтів. На станцію прибули астронавт NASA Енн МакКлейн, канадський астронавт Давид Сен-Жак і космонавт "Роскосмосу" Олег Кононенко.
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Карибські острови з космосу
Що таке Кариби? Це група островів в Атлантичному океані, між Північною і Південною Америкою, що об’єднує Багамські, Великі Антильські та Малі Антильські острови. Загальна площа островів складає 240 тисяч квадратних кілометрів.
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