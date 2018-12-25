Коли смартфони Samsung отримають оновлення Android Pie: з'явився графік

Компанія Samsung оприлюднила графік виходу оновлення до нової операційної системи Android Pie для своїх смартфонів і планшетів. Перелік пристроїв з'явився у додатку Members.

Про це сказано на allaboutsamsung.de.

Як свідчить графік, першими нову версію операційної системи отримають флагмани Galaxy S9 і S9 +. Це має відбутись уже у січні.

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У лютому до Android Pie оновиться фаблет Galaxy Note 9, а в березні - минулорічні флагмани Galaxy S8, S8 + і Note 8.

При цьому планшети Galaxy Tab A 2017, Tab Active2 і Tab A 10.5 отримають оновлення аж у жовтні наступного року.

Коли пристрої Samsung отримають оновлення Android Pie

Разом з новою версією Android пристрої отримають змінений інтерфейс для управління однією рукою, нічний режим, функцію Adaptive Battery, яка аналізує звички користувачів та обмежує фонову роботу деяких додатків для економії заряду батареї, Adoptable Storage для об'єднання вбудованого і додаткового накопичувачів в один і режим плаваючої клавіатури.

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