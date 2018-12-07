Конкурент Steam: новий цифровий магазин Epic Games Store запрацював офіційно

Під час церемонії The Game Awards 2018 компанія Epic Games заявила про запуск свого цифрового магазину Epic Games Store. Він має скласти конкуренцію популярному серед геймерів сервісу Steam.

Про це пише keddr.com.

При цьому в Epic Games заявили, що умови для розробників в їхньому магазині будуть більш вигідні, ніж в Steam. Так, вони будуть забирати тільки 12% прибутку з ігор на будь-яких двигунах, тоді як в Steam подібна комісія більш ніж в два рази вище.

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В Epic Games Store розробники зможуть вести новинну стрічку та підтримувати зв'язок з гравцями. Також Epic Games пропонує рекламувати свої проекти за допомогою стримерів і блогерів за допомогою реферальних посилань.

Наразі у Epic Games Store доступні чотири гри для завантаження: Fortnite, Ashen, Hello Neighbor: Hide and Seek і новий проект Hades, який ексклюзивно є ранньому доступі.

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