Користувачі iPhone скаржаться на проблеми із камерами

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Користувачі iPhone скаржаться на проблеми із камерами
Користувачі iPhone скаржаться на проблеми із камерами / discussions.apple.com

Раніше користувачі iPhone X скаржились, що на їхніх ґаджетах тріскає захисне скло на основній камері. Тепер з такою ж проблемою зіштовхнулись власники iPhone Xs і Xs Max.

Видання itc.ua зауважує, що у випадку з iPhone X, Apple відмовилась визнавати цю проблему браком, тож користувачам довелось з власної кишені оплачувати ремонт.

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Зараз власники нових флагманів iPhone Xs та Xs Max скаржаться на таку ж проблему – на захисному склі, що покриває здвоєну основну камеру, раптово з'являються тріщини. На офіційному форумі техпідтримки Apple було понад 6 сотень повідомлень із скаргами. На підтвердження слів вони публікують фото з потрісканим склом.

Користувачі iPhone скаржаться на проблеми із камерами

У одного користувача модуль камери просто випав

У компанії Apple наразі ніяк не коментують цю проблему.

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Теги: Техно Смартфони iPhone iPhone Xs Max iPhone Xs
Джерело: 24 Канал
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