Користувачі iPhone скаржаться на проблеми із камерами

Раніше користувачі iPhone X скаржились, що на їхніх ґаджетах тріскає захисне скло на основній камері. Тепер з такою ж проблемою зіштовхнулись власники iPhone Xs і Xs Max.

Видання itc.ua зауважує, що у випадку з iPhone X, Apple відмовилась визнавати цю проблему браком, тож користувачам довелось з власної кишені оплачувати ремонт.

Читайте також: Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24

Зараз власники нових флагманів iPhone Xs та Xs Max скаржаться на таку ж проблему – на захисному склі, що покриває здвоєну основну камеру, раптово з'являються тріщини. На офіційному форумі техпідтримки Apple було понад 6 сотень повідомлень із скаргами. На підтвердження слів вони публікують фото з потрісканим склом.

У одного користувача модуль камери просто випав

У компанії Apple наразі ніяк не коментують цю проблему.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно