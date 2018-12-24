Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році

Смартфони Xiaomi одні із найпопулярніших на українському ринку. Пристрої китайської компанії недорогі, при цьому за функціоналом деякі смартфони не поступаються відомим флагманам. Про найкращі телефони компанії, які були випущені у 2018 року, поговоримо далі.

Отож, враховуючи характеристики, а також відгуки користувачів, Техно 24 підготував рейтинг найкращих смартфонів Xiaomi 2018 року.

Xiaomi Mi 8

Цей смартфон можна назвати одним із найочікуваніших у 2018 році. І китайці не підвели. З першого вигляду можна зрозуміти, що перед вами якісний флагманський пристрій. Смартфон отримав дві скляні панелі та алюмінієву раму.

Xiaomi Mi 8: відеоогляд

Флагман обладнаний AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +.

Пристрій має здвоєну основну камеру з модулями на 12 Мп + 12 Мп. Завдяки підтримці штучного інтелекту, камера може розрізняти 206 сцен і автоматично оптимізувати експозицію і насиченість. Фронтальна камера теж має роздільну здатність на 12 Мп.

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Смартфон працює на топовому чіпсеті Snapdragon 845. Флагман отримав розширену функцію розпізнавання обличчя, яка має бути набагато точнішою, ніж в інших Android-смартфонах.

Його було представлено ще навесні цього року. Але на полицях українських магазинів Xiaomi Mi 8 з'явився наприкінці серпня. Ціни на флагман стартують від 12 000 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 8 Дисплей Тип: Super AMOLED

Діагональ: Безрамочный дисплей, 6,21 "

Роздільна здатність: 2248 x 1080 пікселів

Тип: Super AMOLED Діагональ: Безрамочный дисплей, 6,21 " Роздільна здатність: пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 20 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 12 Мп + 20 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 3 400 мАг

3 400 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo

Xiaomi Mi A2

Це недорогий смартфон, який теж має свою аудиторію поціновувачів. Mi A2, як і його попередника Mi A, люблять за те, що працює пристрій на чистому Android.

Xiaomi Mi A2: відеоогляд

Смартфон отримав 5,99-дюймовий широкоформатний LCD-дисплей зі співвідношенням сторін 18:9. Цікаво, що Xiaomi Mi A2 не отримав популярної нині "моноброви". Але чесно кажучи, її наявність багато кому вже набридла. Пристрій працює на 8-яденому чіпі Snapdragon 660. До речі, в популярному бенчмарку AnTuTu процесор показав доволі непоганий результат – 139 208 балів.

Xiaomi Mi A2 отримав подвійну основну камеру з модулями на 12 Мп і 20 Мп. Фронтальна камера має 20 Мп.

В Україні зараз можна купити цей смартфон за 6 700 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi A2 Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 5,99 дюйма

Роздільна здатність: 2160x1080 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 5,99 дюйма Роздільна здатність: пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 660



Відеопроцесор Adreno 512



Qualcomm Snapdragon 660 Adreno 512 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 32 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 32 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 20 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 12 Мп + 20 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 3 010 мАг

3 010 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo

Pocophone F1

Цей флагман ще до презентації отримав чимало чуток. Зокрема, виробники обіцяли швидкий флагман за дуже бюджету ціну. Цей пристрій став першою моделлю під новим брендом.

Pocophone F1 став справді найдешевшим флагманом, що працює на топовому чіпі Snapdragon 845. він отримав 6,18-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2246х1080 пікселів.

Pocophone F1: відеоогляд

Також смартфон може похвалитись доповненою рідинною системою охолодження LiquidCool.

Він отримав здвоєну основну камеру із сенсорами з роздільною здатністю 12 і 5 Мп. А селфі можна зробити за допомогою 20-мегапіксельної камери.

Pocophone F1 в Україні коштує від 10 тисяч гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Pocophone F1 Дисплей

Тип: IPS

Діагональ: 6,18 дюйма

Роздільна здатність: 2246 х 1080 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 6,18 дюйма Роздільна здатність: 2246 х 1080 пікселів Процесор

Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ

Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 5 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 12 Мп + 5 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

Xiaomi Mi Mix 3

Чутки та витоки про цей смартфон з’являлись ще за півроку до презентації. 15 жовтня фанати таки дочекались – Xiaomi оприлюднила усі характеристики, представивши новинку офіційно. Так, пристрій став першим ґаджетом компанії, що виготовлений у дизайні слайдера. Таким чином інженерам вдалось досягнути показника 93,4% дисплея від всієї площі передньої панелі.

Xiaomi Mi Mix 3: відеоогляд

Зрушення дисплея виконується за допомогою магнітного механізму. При цьому звук відкриття можна персоналізувати, вибравши відповідний звуковий ефект.

Топова модифікація (8/256 ГБ) оцінена у 575 доларів (близько 16 300 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3 Зисплей

Тип: AMOLED

Діагональ: 6,39 дюйма

Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів

Діагональ: 6,39 дюйма Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845 / Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 845 / Qualcomm Snapdragon 855 Відеопроцесор Adreno 630 / Adreno 640

Adreno 630 / Adreno 640 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп Акумулятор 3 850 мАг

3 850 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

Xiaomi Black Shark 2

Black Shark 2 представили за два дні до презентації вищезгаданого Xiaomi Mi Mix 3. Тож цей смартфон не отримав належної уваги публіки. І даремно. Адже цей ігровий смартфон вийшов дійсно топовим. Головною інновацією другого покоління Black Shark стала рекордна (на той час) кількість оперативної пам’яті – тоді вперше в історії мобільних пристроїв смартфон отримав 10 ГБ оперативки.

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Крім того, від попередньої версії Xiaomi Black Shark 2 відрізняється дизайном – новинка отримала RGB-підсвічування – можуть світитися логотип і вставки на боці. Також він оснащений флагманським AMOLED-дисплеєм, а не IPS, як у попередника.

Black Shark 2: відеоогляд

Крім того, новинка отримала рідинну систему охолодження, що забезпечує триваліший процес ігор без нагрівання. Додатково також можна купити охолоджуючий кейс з вентиляторами.

Топова версія з 10 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ оцінена у 605 доларів (це майже 17 тисяч гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Black Shark 2 Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6 дюймів

Роздільна здатність: 2160х1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6 дюймів Роздільна здатність: 2160х1080 пікселів Процесор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Пам'ять Оперативна: 6/8/10 ГБ

Вбудована: 128/256 ГБ

Оперативна: 6/8/10 ГБ Вбудована: 128/256 ГБ Камера Основна: 16 Мп + 20 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 16 Мп + 20 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 4000 мАг

4000 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo

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