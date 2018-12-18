Lenovo Z5 Pro GT: перший смартфон із процесором Snapdragon 855 та рекордною оперативкою

Компанія Lenovo представила флагманський смартфон Lenovo Z5 Pro GT. Новинка отримала топовий процесор Snapdragon 855 та рекордні 12 ГБ оперативної пам'яті.

Про це повідомляє 4PDA.

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Ключовою відмінністю спеціальної версії смартфона-слайдера Z5 Pro GT від попередника стала його начинка – апарат отримав флагманський процесор Snapdragon 855. Новинка стала не тільки першим пристроєм компанії на базі новітньої платформи Qualcomm, а й першим смартфоном, який отримав 12 ГБ оперативної пам’яті.



Lenovo Z5 Pro GT отримав 12 ГБ оперативної пам'яті

Зміни торкнулися і конфігурації камер: основний фотомодуль ґаджета отримав два сенсори Sony IMX на 24 і 16 Мп з апертурою f / 1.8. Селфі-модуль, який висувається з-під екрану, отримав сенсор на 16 Мп та інфрачервоний датчик на 8 Мп з функцією розпізнавання обличчя.



Lenovo Z5 Pro GT отримав великий безрамковий дисплей

Апарат оснащений акумулятором на 3 350 міліампер годин і буде випущений в чотирьох різних конфігураціях з 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ і 12/512 ГБ оперативної і вбудованої пам'яті відповідно.

Технічні характеристики Lenovo Z5 Pro GT

Дисплей

Тип: Super AMOLED

Діагональ: 6,39 дюйма

Роздільна здатність: 2340 x 1080 пікселів

Процесор

Qualcomm Snapdragon 855

Відеопроцесор

Adreno 640

Пам'ять

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Камера

Основна: 16 Мп + 24 Мп

Фронтальна: 16 Мп + 8 Мп

Акумулятор

3350 мАг

Операційна система

Android 9.0 Pie

Ціна Lenovo Z5 Pro GT

Версія Lenovo Z5 Pro GT з 6/128 ГБ буде коштувати 390 доларів (близько 10 900 гривень), апарат з 8/128 ГБ продаватимуть за ціною 434 долари (близько 12 000 гривень), модифікацію 8/256 ГБ оцінили в 492 долари (близько 13 700 гривень), а топовий варіант з 12 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої пам'яті обійдеться покупцям в 635 доларів (близько 17 700 гривень).

Попередні замовлення на смартфон в Китаї почнуть приймати з 15 січня 2019 року, в продаж Lenovo Z5 Pro GT надійде 24 січня 2019 року.

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