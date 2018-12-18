Lenovo представила бюджетний смартфон Lenovo Z5s: характеристики та ціна

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Lenovo Z5s: ціна, огляд, характеристики новинки Lenovo
Lenovo Z5s: огляд, характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

У вівторок, 18 грудня, окрім смартфона Lenovo Z5 Pro GT, який отримав новий процесор Snapdragon 855 та 12 ГБ оперативної пам'яті, компанія представила бюджетний Lenovo Z5s. Новинка отримала потужний процесор та практично безрамковий дисплей.

Про це повідомляє 4PDA.

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"Серцем" новинки став 8-ядерний Snapdragon 710 у парі з графічним прискорювачем Adreno 616. Об'єм оперативної пам'яті новинки становить 6 або 8 ГБ в залежності від модифікації.

Lenovo Z5s
Lenovo Z5s отримав потрійну основну камеру

Lenovo Z5s оснащений дисплеєм із захисним покриттям Gorilla Glass, що займає 92,6% площі передньої панелі. Діагональ екрану – 6,39 дюйма, роздільна здатність становить 2340 x 1080 пікселів при співвідношенні сторін 19,5: 9. У верхній частині знаходиться каплевидний виріз для селфі-модуля на 16 Мп. Основна камера з двократним оптичним зумом складається з трьох об'єктивів на 8 (f / 2.4), 16 (f / 1.8) і 5 (f / 2.4) Мп. Обидві камери працюють за підтримки алгоритмів штучного інтелекту.

Lenovo Z5s
Lenovo Z5s має стильний дизайн

Окрім того, новий смартфон отримав акумулятор ємністю 3 300 міліампер годин з підтримкою технології швидкої зарядки на 18 Вт. Lenovo Z5s працює під управлінням Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою ZUI 10.

Технічні характеристики Lenovo Z5s

Дисплей

Діагональ: 6,39 дюйма
Роздільна здатність: 2340 x 1080 пікселів

Процесор

Qualcomm Snapdragon 710

Відеопроцесор

Adreno 616

Пам'ять

Оперативна: 4 ГБ / 6 ГБ 
Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ 

Камера

Основна: 16 Мп + 8 Мп + 5 Мп
Фронтальна: 16 Мп

Акумулятор

3 300 мАг

Операційна система

Android 9.0 Pie

Lenovo Z5s
Lenovo Z5s надійде у продаж 24 грудня

Ціна Lenovo Z5s

Смартфон випустять в помаранчевому, сірому і фіолетовому кольорах і почнуть продавати в Китаї вже 24 грудня. Версія з 4/64 ГБ обійдеться покупцям в 205 доларів (близько 5 500 гривень), конфігурація 6/64 ГБ буде коштувати 230 доларів (близько 6 100 гривень), а пристрій з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті оцінений в 275 доларів (близько 7 300 гривень).

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Теги: Техно Смартфони Китай Lenovo Ціни Огляди
Джерело: Техно
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