MediaTek ще раз представила свій бюджетний 5G-чіп для смартфонів

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MediaTek M70: характеристики
MediaTek M70: характеристики / Фото з вільних джерел

Одразу після анонсу мобільної платформи Snapdragon 855, компанія MediaTek поспішила нагадати про своє рішення для роботи в 5G-мережі. Новинка отримала назву Helio M70, а анонсували її ще влітку, вона покликана створити конкуренцію перспективному X50 від Qualcomm.

Про це повідомляє 4PDA.

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MediaTek Helio M70 – це автономний чіп з підтримкою мереж 5G, що забезпечує високу швидкість з'єднання і низьке енергоспоживання. Згідно з офіційною заявою компанії, комерційні поставки 5G-модему з кодовою назвою MT6297 почнуться в 2019 році. Завдяки компактним габаритам, новинка не вплине на дизайн майбутніх ґаджетів.

Helio M70 розроблений відповідно до нових стандартів радіоінтерфейсу 3GPP Release 15, включаючи підтримку автономних (SA) і неавтономних (NSA) мережевих архітектур, а також використання цього обладнання високої потужності (HPUE).

MediaTek M70
MediaTek M70 матиме компактні розміри

На додаток до діапазону 6 ГГц рішення MediaTek також буде підтримувати міліметровий діапазон хвиль для максимальної сумісності з робочими частотами різних операторів зв'язку.

Новий чіп першими можуть отримати смартфони від китайських виробників Meizu та Smartisan. Проте наразі цю інформацію офіційно не підтвердили.

Нагадаємо, у вівторок, 4 грудня, компанія Qualcomm представила однокристальну систему Qualcomm Snapdragon 855, яка раніше була відома під назвою Snapdragon 8150. Новий процесор компанії виготовлений за 7-нанометровим техпроцесом. Крім того, Snapdragon 855 буде підтримувати 5G-мережі завдяки модему Snapdragon X50.

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Теги: Техно Ґаджети 5G Процесори
Джерело: Техно
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