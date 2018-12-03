Microsoft постачатиме окуляри доповненої реальності армії США

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Microsoft постачатиме окуляри доповненої реальності армії США
Microsoft постачатиме окуляри доповненої реальності армії США / Microsoft

Корпорація Microsoft за останні роки досягла чималих успіхів в галузі розробки системи доповненої та віртуальної реальності. Доказом цього може слугувати новина про те, що виробник програмного забезпечення планує поставляти AR-шоломи HoloLens для американських солдат, які перебувають у зоні бойових дій.

Про це повідомляє Geekon.

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Відзначимо, окуляри HoloLens раніше вже використовувалися армією США, однак тільки для навчання солдатів. Тепер же стало очевидно, що результатом прогресу ґаджета і його реальної ефективності в поточному вигляді, армія більш ніж задоволена.

Перш за все, в бою будуть застосовні унікальні сенсори виявлення найближчих рухомих об'єктів, розроблені інженерами Microsoft саме в рамках розвитку "змішаної реальності".

Презентація окулярів Microsoft HoloLens – дивіться відео

 

Суть унікальної технології виявлення в Microsoft HoloLens полягає в тому, що спеціальна система сканування приміщень, заснована на штучному інтелекті, повністю озвучує навколишній простір, включаючи відсканованих в ньому людей і різні перешкоди. Небезпечні місця на зразок ям, схилів або гострих предметів, система також озвучує окремо, звертаючи на це увагу.

Зазначимо, дана технологія називається Cognitive Augmented Reality Assistant (CARA), і спочатку її розробляли для допомоги в просторовій орієнтації сліпим і людям зі слабким зором.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Новини США Ґаджети Microsoft
Джерело: Техно
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