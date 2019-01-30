Мобільна версія Gmail змінює зовнішній вигляд: фото

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Додаток Gmail змінює дизайн
Додаток Gmail змінює дизайн / komando.com

Сервіс Gmail продовжує змінюватись. У минулому році користувачі отримали оновлений функціонал та дизайн десктопної версії пошти. Тепер Google вирішив оновити і мобільну версію сервісу.

Як сказано у блозі компанії, користувачі у Gmail на пристроях Android та iOS побачать оновлений дизайн вже у найближчі тижні.

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Що зміниться

Окрім змін у зовнішньому вигляді, користувачі зможуть швидше переглядати вкладення (наприклад фотографії), не відкриваючи чи прокручуючи бесіду.

Мобільна версія Gmail змінює зовнішній вигляд

Додаток Gmail змінює зовнішній вигляд

Також користувачам стане простіше перемикатися між особистими та робочими обліковими записами.

Мобільна версія Gmail змінює зовнішній вигляд

Особисті та робочі облікові записи буде простріше перемикати 

Як в у веб-верії, користувачі додатку отримуватимуть попередження про те, що деякі листи можуть бути небезпечними (можуть збирати про користувача конфіденційні дані).

Мобільна версія Gmail змінює зовнішній вигляд

Користувачі отрмають попередження щодо підозрілих листів 

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Теги: Техно Інтернет
Джерело: Техно
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