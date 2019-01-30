Мобільна версія Gmail змінює зовнішній вигляд: фото

Сервіс Gmail продовжує змінюватись. У минулому році користувачі отримали оновлений функціонал та дизайн десктопної версії пошти. Тепер Google вирішив оновити і мобільну версію сервісу.

Як сказано у блозі компанії, користувачі у Gmail на пристроях Android та iOS побачать оновлений дизайн вже у найближчі тижні.

Читайте також: Соцмережі "видурюють" у користувачів все більше особистої інформації: дослідження

Що зміниться

Окрім змін у зовнішньому вигляді, користувачі зможуть швидше переглядати вкладення (наприклад фотографії), не відкриваючи чи прокручуючи бесіду.

Додаток Gmail змінює зовнішній вигляд

Також користувачам стане простіше перемикатися між особистими та робочими обліковими записами.

Особисті та робочі облікові записи буде простріше перемикати

Як в у веб-верії, користувачі додатку отримуватимуть попередження про те, що деякі листи можуть бути небезпечними (можуть збирати про користувача конфіденційні дані).

Користувачі отрмають попередження щодо підозрілих листів

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно