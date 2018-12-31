На "краю Всесвіту": New Horizons максимально зблизився з Ultima Thule

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Зонд New Horizons
Зонд New Horizons / epa

Місія New Horizons наблизилась на максимально близьку відстань до Поясу Койпера 2014 MU69 або Ultima Thule ( "край світу").

Про це сказано на сайті місії.

Зближення відбулось  1 січня 2019 року. Тоді стація зробила 140-секундний проліт повз 2014 MU69 1 січня 2019 року, мінімальна відстань до об'єкта складала близько 3500 кілометрів.

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Під час зближення наукові прилади і камери апарату повинні були показати, зі скількох насправді тіл складається об'єкт, а також інші дані про це космічне тіло.

Передача зібраних даних на Землю триватиме до осені 2020 року.

Що таке Ultima Thule?Це найвіддаленіший об'єкт Сонячної системи, до якого коли-небудь прямувала автоматична станція. Астрономічні спостереження, проведені минулого року, вказують на те, що Ultima Thule, ймовірно, є уламок неправильної форми діаметром 30-40 кілометрів, або кілька астероїдів по 20 кілометрів в діаметрі кожен.

Що таке New Horizons?Це станція, що була запущена 19 січня 2006 року ракетою-носієм Atlas V з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида. У квітні 2006 року космічний апарат перетнув орбіту Марсу, у лютому 2007 року здійснив гравітаційний маневр в околицях Юпітера, у червні 2008 року пролетів повз Сатурна, у березні 2011 року перетнув орбіту Урана, а у липні 2015 року пройшов на відстані в 12,5 тисячах кілометрів від Плутона.

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Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
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