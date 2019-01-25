На Місяці знайшли камінь із Землі, якому мільярди років

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На Місяці знайшли камінь із Землі
На Місяці знайшли камінь із Землі / syfy.com

Незвичне відкриття зробили Вчені з Швеції, Австралії і США. Вони провели аналіз зразків місячного ґрунту, зібраного під час місії "Аполлон-14", і виявили там частинки матеріалів, які не могли бути утворені на Місяці.

Як пише видання dt.ua, науковці припускають, що цей мінерал міг потрапити на Місяць із Землі. Вони припускають, що камінь потрапив на супутник чотири мільярди років тому.

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Як відомо, запуск місії "Аполлон-14" відбувся у 1971 році. Це була третя висадка на Місяць, під час якої астронавт Едгар Мітчелл зібрав зразки місячного ґрунту.

Зараз вчені проаналізували ці зразки та припустили, що деякі з них потрапили із Землі 3,9 мільярда років тому.

Як камінь потрапив на Місяць? Вчені припускають, що близько 3,9 мільярда років тому на Землю впав астероїд, який вибив частину породи від нашої планети і вона полетіла у космос. У той час Місяць був у три рази ближче до Землі, тож можна припустити, що шматок породи потрапив на його поверхню.

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Теги: Техно Місяць Космос
Джерело: Техно
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