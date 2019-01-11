На телескопі Hubble вийшла з ладу основна камера

На борту космічного телескопа Hubble відбувся черговий збій. За повідомленнями NASA, відбулося позаштатне відключення прибора Wide Field Camera 3 (WFC-3) – найбільш технологічно досконалого інструменту орбітальної обсерваторії.

Ця камера була змонтована на борту телескопа під час сервісної місії в травні 2009 року: вона прийшла на зміну приладу Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC-2).

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Система WFC-3 дозволяє отримувати зображення у видимому, ближньому інфрачервоному, ближньому і середньому ультрафіолетовому діапазонах електромагнітного спектра. Завдяки камері зроблено безліч чудових знімків космічних об'єктів.

Повідомляється, що інструмент WFC-3 припинив роботу 8 січня 2019 року через апаратну проблему. З чим саме пов'язаний збій, не уточнюється.



Космічний телескоп Hubble залишився без основної камери

NASA відзначає, що інші наукові інструменти Hubble продовжують працювати. Що стосується системи WFC-3, то в ній передбачені резервні електронні схеми, які при необхідності будуть активовані за командами із Землі.

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