На телескопі Hubble вийшла з ладу основна камера

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На телескопі Hubble вийшла з ладу основна камера
На телескопі Hubble вийшла з ладу основна камера / Фото з вільних джерел

На борту космічного телескопа Hubble відбувся черговий збій. За повідомленнями NASA, відбулося позаштатне відключення прибора Wide Field Camera 3 (WFC-3) – найбільш технологічно досконалого інструменту орбітальної обсерваторії.

Ця камера була змонтована на борту телескопа під час сервісної місії в травні 2009 року: вона прийшла на зміну приладу Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC-2).

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Система WFC-3 дозволяє отримувати зображення у видимому, ближньому інфрачервоному, ближньому і середньому ультрафіолетовому діапазонах електромагнітного спектра. Завдяки камері зроблено безліч чудових знімків космічних об'єктів.

Повідомляється, що інструмент WFC-3 припинив роботу 8 січня 2019 року через апаратну проблему. З чим саме пов'язаний збій, не уточнюється.

Космічний телескоп Hubble залишився без основної камери
Космічний телескоп Hubble залишився без основної камери

NASA відзначає, що інші наукові інструменти Hubble продовжують працювати. Що стосується системи WFC-3, то в ній передбачені резервні електронні схеми, які при необхідності будуть активовані за командами із Землі.

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Теги: Техно Космос NASA Hubble
Джерело: Техно
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