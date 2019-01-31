Науковці опублікували найбільшу в історії базу астрономічних досліджень
Астрономи із проекту Pan-STARRS опублікували другий каталог даних, які зібрали за чотири роки роботи. Його розмір складає 1,6 петабайт і це робить каталог найбільшою базою астрономічних даних, яку будь-коли публікували.
Перший телескоп системи Pan-STARRS 1 почав систематичні спостереження в травні 2010 року в оптичному та ближньому інфрачервоному діапазоні електромагнітного спектра. За чотири роки роботи телескоп встиг поспостерігати 12 разів всю доступну область на небесній сфері, використовуючи 5 різних світлофільтрів, йдеться на сайті Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа.
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Перший каталог астрономічних даних. У грудні 2016 року випустили первинний каталог даних, тепер же Інститут досліджень космосу за допомогою космічного телескопа спільно з астрономічним інститутом на Гаваях випустив другий каталог даних Pan-STARRS DR2, який містить знімки, на які потрапили близько трьох мільярдів окремих джерел, таких як зірки, галактики та інші об'єкти.
Мозаїчне зображення Чумацького Шляху, складене зі знімків телескопа Pan-STARRS 1
Другий каталог астрономічних даних. Загальний розмір нового каталогу становить 1,6 петабайт, що робить його найбільшою коли-небудь випущеної базою астрономічних даних і в 30 тисяч разів перевищує загальний розмір усіх текстів у Вікіпедії.
Каталог доступний для астрономів і спостерігачів з усього світу онлайн, самі дані зберігаються в Архіві для космічних телескопів імені Барбари Мікульської. Зображення з Pan-STARRS DR2 дають змогу будь-кому охочому відкрити раніше невідомий навколоземний астероїд або комету, виявити спалах наднової або простежити за зміною яскравості змінної зірки або далекого квазара.
Мета програми – спостереження неперіодичних змінних об'єктів, таких як спалахи наднових, гамма-сплески, метеорити, космічне сміття, коричневі карлики, комети і потенційно небезпечні для Землі астероїди до 24,5 зоряної величини.
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