Науковці опублікували найбільшу в історії базу астрономічних досліджень

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Науковці опублікували найбільшу в історії базу астрономічних досліджень
Науковці опублікували найбільшу в історії базу астрономічних досліджень / Getty Images

Астрономи із проекту Pan-STARRS опублікували другий каталог даних, які зібрали за чотири роки роботи. Його розмір складає 1,6 петабайт і це робить каталог найбільшою базою астрономічних даних, яку будь-коли публікували.

Перший телескоп системи Pan-STARRS 1 почав систематичні спостереження в травні 2010 року в оптичному та ближньому інфрачервоному діапазоні електромагнітного спектра. За чотири роки роботи телескоп встиг поспостерігати 12 разів всю доступну область на небесній сфері, використовуючи 5 різних світлофільтрів, йдеться на сайті Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа.

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Перший каталог астрономічних даних. У грудні 2016 року випустили первинний каталог даних, тепер же Інститут досліджень космосу за допомогою космічного телескопа спільно з астрономічним інститутом на Гаваях випустив другий каталог даних Pan-STARRS DR2, який містить знімки, на які потрапили близько трьох мільярдів окремих джерел, таких як зірки, галактики та інші об'єкти.

Pan-STARRS 1
Мозаїчне зображення Чумацького Шляху, складене зі знімків телескопа Pan-STARRS 1

Другий каталог астрономічних даних. Загальний розмір нового каталогу становить 1,6 петабайт, що робить його найбільшою коли-небудь випущеної базою астрономічних даних і в 30 тисяч разів перевищує загальний розмір усіх текстів у Вікіпедії.

Каталог доступний для астрономів і спостерігачів з усього світу онлайн, самі дані зберігаються в Архіві для космічних телескопів імені Барбари Мікульської. Зображення з Pan-STARRS DR2 дають змогу будь-кому охочому відкрити раніше невідомий навколоземний астероїд або комету, виявити спалах наднової або простежити за зміною яскравості змінної зірки або далекого квазара.

Що відомо про Pan-STARRS?  Автоматична система Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) буде складатися з чотирьох телескопів системи Річі-Кретьєна, з дзеркалами діаметром по 1,8 метра кожна і 1,4-гігапіксельними камерами, розташованими на вершині вулкана Мауна-Кеа на острові Гаваї. На даний момент введені в роботу два телескопа (PS1 і PS2), ще два перебувають в процесі створення.

Мета програми – спостереження неперіодичних змінних об'єктів, таких як спалахи наднових, гамма-сплески, метеорити, космічне сміття, коричневі карлики, комети і потенційно небезпечні для Землі астероїди до 24,5 зоряної величини.

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Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
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