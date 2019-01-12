Навушники Xiaomi Mi AirDots Pro: представили бюджетну заміну популярним AirPods

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Xiaomi Mi AirDots Pro: характеристики та ціна
Xiaomi Mi AirDots Pro: характеристики та ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi представила нову модель бездротових навушників Mi AirDots Pro. Ззовні аксесуар нагадує AirPods від Apple, при цьому коштує китайський аналог у кілька разів дешевше "яблучної" гарнітури.

Про це повідомляє 4PDA.

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Xiaomi Mi AirDots Pro поставляються в невеликому кейсі, який слугує для зберігання і підзарядки аксесуара. За запевненням виробника, вони забезпечують до 10 годин прослуховування. Кожен навушник здатний працювати незалежно від іншого, так що їх можна використовувати по черзі або розділити між двома людьми. Управління відтворенням здійснюється за допомогою сенсорних панелей.

Xiaomi Mi AirDots Pro
Xiaomi Mi AirDots Pro поставляються у стильному кейсі

При вазі всього 5,8 грама навушники оснащені 7-міліметровими динаміками з титановою діафрагмою і мають захист від вологи за стандартом IPX4. Окрім того новинка підтримуватиме активне шумозаглушення ANC і кодек AAC для передачі звуку по повітрю з меншими втратами.

Xiaomi Mi AirDots Pro
Xiaomi Mi AirDots Pro вже надійшли у продаж

Відзначимо, навушники вже надійшли у продаж 11 січня із цінником всього 60 доларів (близько 1 700 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Китай Ціни Xiaomi
Джерело: Техно
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