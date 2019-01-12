Навушники Xiaomi Mi AirDots Pro: представили бюджетну заміну популярним AirPods

Компанія Xiaomi представила нову модель бездротових навушників Mi AirDots Pro. Ззовні аксесуар нагадує AirPods від Apple, при цьому коштує китайський аналог у кілька разів дешевше "яблучної" гарнітури.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Harman оновила лінійку бездротових навушників JBL

Xiaomi Mi AirDots Pro поставляються в невеликому кейсі, який слугує для зберігання і підзарядки аксесуара. За запевненням виробника, вони забезпечують до 10 годин прослуховування. Кожен навушник здатний працювати незалежно від іншого, так що їх можна використовувати по черзі або розділити між двома людьми. Управління відтворенням здійснюється за допомогою сенсорних панелей.



Xiaomi Mi AirDots Pro поставляються у стильному кейсі

При вазі всього 5,8 грама навушники оснащені 7-міліметровими динаміками з титановою діафрагмою і мають захист від вологи за стандартом IPX4. Окрім того новинка підтримуватиме активне шумозаглушення ANC і кодек AAC для передачі звуку по повітрю з меншими втратами.



Xiaomi Mi AirDots Pro вже надійшли у продаж

Відзначимо, навушники вже надійшли у продаж 11 січня із цінником всього 60 доларів (близько 1 700 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно