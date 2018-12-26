Не Великий вибух: фізики запропонували нову теорію зародження всього у Всесвіті

Науковці переглянули теорію відносності Ейнштейна, та вважають, що час існував ще до Великого вибуху. Вони наголошують, що їхнє твердження не суперечить загальній теорії відносності.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Так, у науці прийнято вважати, що початком всього став Великий вибух. Але зараз фізики стверджують, що є щось більше, ніж Великий вибух. Дехто припускає, що з іншого боку є дзеркальний всесвіт, де час рухається назад. Інші апелюють на користь Всесвіту, що відновлюється.

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Так, фізики Тім А. Кословскій, Флавіо Меркато і Девід Слоан придумали нову модель Великого вибуху, вказавши, що порушення існування сингулярності (стан Всесвіту у Великого Вибуху, що характеризується нескінченною щільністю й температурою речовини) виникає через протиріччя у властивостях часу, які визначаються загальною теорією відносності.

Тож науковці переглянули модель розширення і скорочення простору, зосередившись на тому, що матерія простору відрізняється від структури простору та часу.

Вчені називають це явище - Янус-Пойнта (на честь римського бога з двома обличчями). Цей термін означає, що Всесвіт потрібно розглядати як двовимірний млинець до появи Великого вибуху, проте проходячи через Янус-Пойнт, матерія стає чотиривимірною і побудованою знизу вгору.

Щоправда, наразі цю теорію неможливо перевірити експериментальним шляхом, тому вона залишиться теорією.

Що таке Великий вибух? Це теорія про еволюцію Всесвіту. При цьому Великий вибух не є вибухом у звичайному розумінні слова. Він не відбувся в якійсь певній точці простору: впродовж усієї еволюції, від моменту народження Всесвіт залишався, згідно з теорією, однорідним і безмежним, водночас розширюючись у всіх напрямках.

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