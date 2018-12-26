Не Великий вибух: фізики запропонували нову теорію зародження всього у Всесвіті

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Нова теорія зародження всього у Всесвіті
Нова теорія зародження всього у Всесвіті / Фото з відкритих джерел

Науковці переглянули теорію відносності Ейнштейна, та вважають, що час існував ще до Великого вибуху. Вони наголошують, що їхнє твердження не суперечить загальній теорії відносності.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Так, у науці прийнято вважати, що початком всього став Великий вибух. Але зараз фізики стверджують, що є щось більше, ніж Великий вибух. Дехто припускає, що з іншого боку є дзеркальний всесвіт, де час рухається назад. Інші апелюють на користь Всесвіту, що відновлюється.

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Так, фізики Тім А. Кословскій, Флавіо Меркато і Девід Слоан придумали нову модель Великого вибуху, вказавши, що порушення існування сингулярності (стан Всесвіту у Великого Вибуху, що характеризується нескінченною щільністю й температурою речовини) виникає через протиріччя у властивостях часу, які визначаються загальною теорією відносності.

Тож науковці переглянули модель розширення і скорочення простору, зосередившись на тому, що матерія простору відрізняється від структури простору та часу.

Вчені називають це явище - Янус-Пойнта (на честь римського бога з двома обличчями). Цей термін означає, що Всесвіт потрібно розглядати як двовимірний млинець до появи Великого вибуху, проте проходячи через Янус-Пойнт, матерія стає чотиривимірною і побудованою знизу вгору.

Щоправда, наразі цю теорію неможливо перевірити експериментальним шляхом, тому вона залишиться теорією.

Що таке Великий вибух? Це теорія про еволюцію Всесвіту. При цьому Великий вибух не є вибухом у звичайному розумінні слова. Він не відбувся в якійсь певній точці простору: впродовж усієї еволюції, від моменту народження Всесвіт залишався, згідно з теорією, однорідним і безмежним, водночас розширюючись у всіх напрямках.

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Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
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