Неймовірний ігровий смартфон ASUS ROG Phone пройшов випробування на міцність: відео

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ASUS ROG Phone
ASUS ROG Phone / Фото з вільних джерел

Відомий техноблогер Зак Нільсон протестував на міцність ігровий смартфон ASUS ROG Phone у незвичному корпусі. Флагманський смартфон успішно пройшов випробування на стійкість до зовнішніх пошкоджень.

Відповідне відео блогер опублікував на своєму YouTube-каналі JerryRigEverything.

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Екран ASUS ROG Phone захищений від пошкоджень броньованим склом Gorilla Glass 5 і показав хорошу стійкість до подряпин – залишити помітні ушкодження вдалося лише за допомогою спеціального інструменту високої твердості.

Об'єктив селфі-камери успішно пройшов випробування канцелярським ножем, на відміну від пластикових решіток динаміків. Втім, блогер зазначив, що випадково вони точно не відваляться, оскільки добре приклеєні до корпусу.

Огляд ASUS ROG Phone – дивіться відео

Металева рамка смартфона піддалася впливу леза, але для цього блогеру довелося докласти помітні зусилля – подряпати ґаджет при повсякденному використанні навряд чи вийде. Кнопки живлення і регулювання гучності досить легко отримали зовнішні пошкодження. але на їх роботі це ніяк не позначилося.

Піддався тестуванню і кулер для охолодження на задній панелі пристрою. Він виявився пластиковим і Нільсон поскаржився, що виробник заощадив на виробництві цього елемента і припустив, що алюмінієвий радіатор забезпечив би краще охолодження.

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Основна камера, спалах і логотип бренду розміщені під захисним склом на задній панелі – пошкодити їх за допомогою канцелярського ножа не вдалося. Трекпад, розміщений на "спинці" апарату, не втратив своєї функціональності навіть після нанесення декількох подряпин.

Випробування ASUS ROG Phone на міцність – дивіться відео

 

Після двадцятисекундного нагріву AMOLED-дисплей так і не зміг повністю відновитися – невелика сіра пляма залишилася на матриці навіть після повного охолодження. Втім, екран продовжив коректно відображати картинку навіть в пошкодженій області.

Спроби зігнути ROG Phone не вплинули на його працездатність. Хоча в процесі згинання і можна було почути клацання, а сам корпус трохи піддавався, проте геометрію корпусу порушити не вдалося.

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Теги: Техно Смартфони Asus
Джерело: Техно
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