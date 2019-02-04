Новий iPhone отримає краплю замість "моноброви": з’явились рендерські фото

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Так може виглядати iPhone XIr
Так може виглядати iPhone XIr / igeekphone.com

Компанія Apple готує до виходу новий "бюджетний" смартфон, що наразі фігурує під назвою iPhone XIr. В мережі навіть з’явились фото майбутньої новинки. Як свідчать знімки, новий iPhone отримає дизайн із краплеподібним вирізом для селфі-камери.

Як інформує видання Igeekphone, у новому смартфоні інженери відмовляться від класичного продовгуватого вирізу вгорі екрану і замінять його краплеподібним, який зараз активно використовують китайські бренди.

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У краплеподібному вирізі виробники розмістять фронтальну камеру, необхідна для роботи технології Face ID.

iPhone XIR

iPhone XIr матиме круглий виріз вгорі  

За чутками, новинка буде наступником iPhone Xr, який представили у вересні 2018 року. Цей смартфон став найдешевшим з усіх 3 новинок. Майбутній смартфон iPhone XIr отримає саме таку назву, тому що Х – це цифра 10, тож наступний смартфон буде 11 – XI римськими цифрами.

iPhone XIR

Про характеристики iPhone XIr відомо небагато 

При цьому основана камера в новинці залишиться одномодульною. Також очікується наявність якісного зуму.

Анонс смартфона має відбутись у вересні цього року.

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Теги: Техно Смартфони iPhone Xr iPhone
Джерело: Техно
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