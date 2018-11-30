Новий Microsoft Surface Laptop отримає неанонсований процесор AMD Picasso

В кінці наступного року корпорація Microsoft планує вивести на ринок нову модель ноутбука Surface Laptop. Головною особливістю новинки стане процесор: девайс працюватиме під управлінням ще неанонсованого гібридного процесора AMD Picasso.

Про це повідомляє The Verge.

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У своїй новій книзі, присвяченій бренду і пристроям Surface, інсайдер Бред Семс відзначає зростаючу напруженість між Intel та Microsoft, пов'язану з проблемами в освоєнні 10-нанометрових технологічних норм.

Ще в серпні з'явилася інформація, що серцем недорогого планшета Surface Go повинен був стати енергоефективний ARM-процесор, проте через тиск з боку Intel виробник програмного забезпечення був змушений використовувати в ньому x86-сумісний Pentium Gold.



Microsoft Surface Laptop першого покоління

Якщо Microsoft дійсно перейде до часткового використання в своїх продуктах рішень AMD, то це повинно помітно поправити фінансове здоров'я "червоного" чіпмейкера, а також подати приклад іншим великим виробникам. Відзначимо, що актуальний Surface Laptop 2 може бути обладнаний 4-ядерним процесором Intel Core i5-8250U (1,6 / 3,4 ГГц) або Core i7-8650U (1,9 / 4,2 ГГц).

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