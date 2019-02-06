OnePlus анонсувала презентацію смартфона на MWC 2019

Компанія OnePlus розіслала запрошення на захід, який проведуть в рамках виставки MWC 2019. За наявною інформацією, китайська компанія представить свій перший смартфон із підтримкою мереж п'ятого покоління.

Майбутня презентація пройде під гаслом Reimagine the Future, що можна перевести як "Переосмисли майбутнє", повідомляє GSMArena.

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Особливості смартфона. За наявною інформацією, OnePlus готує презентацію смартфона з підтримкою 5G і, швидше за все, цей пристрій буде оснащений модемом Qualcomm Snapdragon X50, який забезпечує можливість передачі даних зі швидкістю в кілька гігабіт на секунду.



OnePlus представить новий смартфон

Характеристики смартфона. "Серцем" смартфона OnePlus з підтримкою 5G послужить процесор Snapdragon 855. Чіп містить вісім обчислювальних ядер Kryo 485 з тактовою частотою від 1,80 ГГц до 2,84 ГГц і графічний прискорювач Adreno 640.

Інша інформація про майбутній пристрій, на жаль, відсутня.

Виставка Mobile World Congress 2019 пройде в Барселоні з 25 по 28 лютого.

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