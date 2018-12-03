Опублікували дати наступних презентацій Microsoft: що представить корпорація

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Microsoft: дати наступних презентацій
Microsoft: дати наступних презентацій / Фото з вільних джерел

Відомий інсайдер Бред Семс опублікував плани корпорації Microsoft на наступний рік. До списку продуктів, які редмондці планують представити, потрапили абсолютно нові пристрої, про які гуляло чимало чуток.

Про це повідомляє 4PDA.

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Приміром, у списку засвітився Surface Ambient Computing Device, реліз якого запланували на весну 2019 року. Новий планшет Surface Pro із USB Type-C та тонкими рамками представлять наприкінці 2019 року. Новий ноутбук Surface Laptop із процесором AMD також покажуть наприкінці 2019 року. Surface Book побачить світ лише на початку 2020 року. В тому ж році Microsoft представить і Surface Monitor/Studio.

До того ж з'явилась інформація про реліз загадкового гнучкого планшета Microsoft Andromeda, який, за попередніми даними, отримає два екрани та підтримку LTE. Довгоочікувану новинку представлять не раніше другої половини 2019 року.

Microsoft Andromeda
Прототип Microsoft Andromeda

Що стосується Surface Monitor/Studio, джерело повідомляє, що нас чекає модульний пристрій з можливістю розширення пам'яті або навіть легкої заміни процесора.

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Теги: Техно ноутбук планшети Microsoft Ґаджети
Джерело: Техно
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