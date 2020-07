PlayStation під перед заходом покоління продовжує тішити ґеймерів вигідними пропозиціями. Цього разу магазин пропонує хороші знижки на мережеві ігри – беруть участь тайтли, в які можна грати як одному, так і з друзями.

Як повідомляє 24 канал, повний перелік доступних тайтлів зі знижкою доступний за цим посиланням.

Що продають зі знижкою

Всього в акції беруть участь 110 позицій – і серед них зустрічаються не лише ігри, але й доповнення, сезонні перепустки та інші цікаві позиції. Але самі ігри, звичайно, понад усе. І пропозицій вистачає: наприклад, шутер Battlefield V віддають всього за 479 гривень. А кооперативні пригоди A Way Out – за 524 гривні, рольову гру Dragon Age: Inquisition можна купити за смішні 120 гривень, а пригода на двох Unravel Two – за 259 гривень.



Знижки у магазині PlayStation

Знижкова програма буде актуальною два тижні, аж до 16 липня – всі тайтли, які припали вам до душі потрібно придбати до цієї дати.