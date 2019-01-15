PowerWatch 2: представили смарт-годинник, який заряджається від тепла тіла людини

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PowerWatch 2: характеристики, ціна
PowerWatch 2: характеристики, ціна / The Verge

Компанія Matrix Industries представила смарт-годинник PowerWatch 2. Головна особливість новинки – зарядка від термоелектричного генератора та сонячної панелі, тому для поповнення енергії присторою не знадобиться підключення до мережі.

Про це повідомляється на сторінці проекту на платформі Indiegogo.

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PowerWatch 2 обладнані кольоровим дисплеєм, GPS-модулем і датчиком серцебиття. Енергію ж пристрій отримує від встановлених термоелектричного генератора і сонячної панелі.

PowerWatch 2
PowerWatch 2 зможе заряджатися від тепла тіла людини

Перший дає змогу добувати енергію з тепла тіла користувача – він використовувався ще і в першій версії смарт-годинників. У другій же була додана сонячна панель, яка розташовується навколо екрану пристрою.

Відзначимо, один термоелектричний генератор виробляв енергію в кількості, достатній лише для найпростіших функцій. Сонячна ж панель дала змогу розробникам вдосконалити смарт-годинник. Вони отримали кольоровий екран, датчик пульсу і GPS-модуль. Втім, і зараз через відсутність стандартної підзарядки можуть бути встановлені обмеження: наприклад, активний GPS-модуль зменшить час роботи пристрою до 30 хвилин.

Огляд смарт-годинника PowerWatch 2 – дивіться відео

На краудфандинговій платформі Indiegogo проект PowerWatch 2 зібрав вже понад 1 100 000 доларів. Звичайна ціна даних смарт-годинників, як вказується, становитиме 499 доларів (близько 13 200 гривень). Поставки ж, згідно з інформацією на сторінці проекту, почнуться орієнтовно в червні 2019 року.

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Теги: Техно Ґаджети Фітнес-трекер
Джерело: Техно
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