Puma випустила кросівки із вбудованим комп’ютером

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RS-Computer Shoe
RS-Computer Shoe / slashgear.com

Компанія Puma вирішила перевипустити свою культову модель кросівок під назвою RS-Computer Shoe. Ця пара була популярною у 1980-их роках. Це був симбіоз звичайного взуття і складного електронного обладнання, призначеного для спортсменів і ентузіастів.

Про це пише slashgear.com.

Нові кросівки мають такий же оригінальний дизайн, але більш сучасні технологічні рішення.

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Нові RS-Computer Shoe отримали модуль Bluetooth, за допомогою якого інформація про тренування передається на смартфон. Отримані дані обробляються спеціальним додатком, який зберіг оригінальний дизайн кінця 80-х.

Усередині кожен кросівок має спеціальні акселерометри, що підраховують кількість кроків і витрачених користувачем калорій тощо.

Puma випустила кросівки із вбудованим комп’ютером

Кросівки RS-Computer Shoe

Кросівки мають також внутрішню пам'ять, що дає змогу зберігати інформацію про пробіжки, зроблені за останні 30 днів. Кожен новий місяць починається з чистого аркуша, а старі дані з внутрішньої пам'яті видаляються.

Панель управління розумного взуття обладнана двома світлодіодними індикаторами. Перший сигналізує про те, що задану відстань пройдено, другий показує рівень заряду вбудованого акумулятора.

Щоправда, нова версія RS-Computer Shoe з’явиться в обмеженому тиражеві.

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Теги: Техно Ґаджети
Джерело: Техно
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