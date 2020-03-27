Ракета Atlas V успішно запустила американський військовий супутник

Важка ракета Atlas V 551 компанії ULA успішно запустила на орбіту шостий комунікаційний супутник AEHF для ВПС США і Центру космічних і ракетних систем. Старт відбувся з майданчика SLC-41 на території космічного центру Кеннеді у Флориді, США.

Про успішний запуск сповістила компанія ULA у своєму твітері, додатково зазначивши, що це вже 138-й успішний старт.

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MISSION SUCCESS! United Launch Alliance's #AtlasV has deployed #AEHF6 for the U.S. Space Force. Success #138 for ULA pic.twitter.com/MIxo15WUym — ULA (@ulalaunch) March 27, 2020

Що відомо про супутник AEHF

AEHF-6 – захищений комунікаційний ретранслятор для забезпечення найвищого рівня захисту інформації. Супутникова платформа A2100 компанії Lockheed Martin дає вищому керівництву США лінію зв'язку з військовими силами на будь-яких рівнях конфліктів, включаючи ядерну війну.

Система забезпечена шифруванням, низькою ймовірністю перехоплення і виявлення, стійкістю глушників і можливістю обходити електромагнітну інтерференцію, викликану ядерною зброєю, для розподілу зв'язку, передачі відео в прямому ефірі, карт і даних про цілі.

Ракети Atlas V успішно запустили перші п'ять супутників AEHF в 2010, 2012, 2013, 2018 і 2019 роках, створивши нове угруповання супутників на геостаціонарній орбіті на висоті 35 800 кілометрів для збільшення і подальшої заміни угруповання MILSTAR. Один супутник AEHF має пропускну місткість більшу, ніж все сузір'я MILSTAR, куди входять п'ять супутників.

Відео запуску Atlas V:

Що відомо про ракету Atlas V

Ракета Atlas V 551 є найпотужнішою серед інших модифікацій Atlas V. Протягом більш ніж 10-и років служби ця ракета запустила багато новаторських місій для США – від критично важливою угруповання MUOS до історичних місій, таких як "Нові Горизонти" (перший політ до Плутона) та "Юнона" ( місія на орбіті Юпітера).

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