24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Ракета Atlas V успішно запустила американський військовий супутник

- Читать новость на русском
США успішно запустили Atlas V з супутником AEHF 6 / ULA

Важка ракета Atlas V 551 компанії ULA успішно запустила на орбіту шостий комунікаційний супутник AEHF для ВПС США і Центру космічних і ракетних систем. Старт відбувся з майданчика SLC-41 на території космічного центру Кеннеді у Флориді, США.

Про успішний запуск сповістила компанія ULA у своєму твітері, додатково зазначивши, що це вже 138-й успішний старт.

Не пропустіть Як у Дніпрі розробляють деталі космічних ракет – розмова з директором Firefly Aerospace Україна

Що відомо про супутник AEHF

AEHF-6 – захищений комунікаційний ретранслятор для забезпечення найвищого рівня захисту інформації. Супутникова платформа A2100 компанії Lockheed Martin дає вищому керівництву США лінію зв'язку з військовими силами на будь-яких рівнях конфліктів, включаючи ядерну війну.

Система забезпечена шифруванням, низькою ймовірністю перехоплення і виявлення, стійкістю глушників і можливістю обходити електромагнітну інтерференцію, викликану ядерною зброєю, для розподілу зв'язку, передачі відео в прямому ефірі, карт і даних про цілі.

Ракети Atlas V успішно запустили перші п'ять супутників AEHF в 2010, 2012, 2013, 2018 і 2019 роках, створивши нове угруповання супутників на геостаціонарній орбіті на висоті 35 800 кілометрів для збільшення і подальшої заміни угруповання MILSTAR. Один супутник AEHF має пропускну місткість більшу, ніж все сузір'я MILSTAR, куди входять п'ять супутників.

Відео запуску Atlas V:

Що відомо про ракету Atlas V

Ракета Atlas V 551 є найпотужнішою серед інших модифікацій Atlas V. Протягом більш ніж 10-и років служби ця ракета запустила багато новаторських місій для США – від критично важливою угруповання MUOS до історичних місій, таких як "Нові Горизонти" (перший політ до Плутона) та "Юнона" ( місія на орбіті Юпітера).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Новини США Новини Техно Техно Космос
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 04:00 МВФ оприлюднив заяву про Україну: кредит можуть дати навіть більший, але за двох умов
Новини України 31671
сьогодні , 11:52 Uber блокуватиме акаунти водіїв та пасажирів з коронавірусом
Ґаджети 226
сьогодні , 13:02 Huawei представила розумні окуляри Gentle Monster X: що вони вміють
Ґаджети 120
сьогодні , 07:24 Коронавірус в Італії: ситуація знову загострилася, кількість померлих зросла
Медицина 164039
сьогодні , 08:05 Український стартап розробляє гороскопи: залучив 300 000 доларів інвестицій
IT-бізнес 376
сьогодні , 10:09 Huawei Watch GT2: представили новий смарт-годинник із високою автономністю
Ґаджети 214
сьогодні , 12:30 Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business
Інтернет 13349
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 26 березня: Україна закриває кордони, у світі понад 500 000 інфікованих
Новини України 40081
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
25 березня 21:50 Як тримати зв'язок з рідними та колегами під час карантину: 10 програм для відеоконференцій
Михайло Года
25 березня 20:03 Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту
Михайло Года
25 березня 17:31 Карантин в Україні продовжили: як працювати вдома і не втратити продуктивність
Ірина Полицька
25 березня 15:02 Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
Ірина Полицька
22 березня 21:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька

Новини
Більше новин
Залиште відгук