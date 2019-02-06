Рік після запуску Falcon Heavy: чим ще Ілон Маск планує здивувати людство

6 лютого 2018, рівно рік тому, інженер Ілон Маск запустив у космос ракету надважкого класу Falcon Heavy.

Це був спражній прорив у космічній галузі.

Читайте також: Круто: Маска вразила витівка українських журналістів

У SpaceX придумали, як знизити вартість запусків багаторазових ракет-носіїв великої вантажності. А це збільшує шанси людства до освоєння космосу та вивчення його не у статусі тимчасового гостя на орбіті.

У людства сьогодні є 2 основні шляхи. Перший – ми лишаємося на Землі назавжди і тоді неминуче вимремо. Другий – освоюємо космічний простір і стаємо мультипланетною цивілізацією,

– сказав винахідник, засновник компанії SpaceX Ілон Маск.

Вдалий запуск Falcon Heavy – перший крок до цього. За словами Маска, щоб відправити людей на Марс, потрібен надпотужний зоряний корабель. Щось на кшталт модернізованої версії ракети Falcon та капсули Dragon.



Запуск Falcon Heavy – прорив у космічній галузі

У планах компанії побудувати Big Falcon Rocket до кінця 2019 року. Саме вона вже у 2023 році має відправити до Місяця перших туристів, в тому числі японського мільярдера Юсакі Маедзава.

Я довго і напружено думав про те, наскільки цінною буде перша пасажирська подорож на Місяць. І я обрав подорож до Місяця з митцями,

– заявив японський мільярдер, який полетить на Місяць Юсакі Маедзава.

Винахідник Ілон Маск зазначив ж, що в кінцевому рахунку японський мільярдер платить за майбутню можливість людства подорожувати на інші планети та зробить великий внесок у дослідження космосу.

Також, за задумом, Big Falcon Rocket має стати міжпланетною транспортною системою, яка дозволить дістатися в будь-яку точку Сонячної системи. Для цього ще треба налагодити виробництво палива протягом усього шляху. Крім того, у планах – використовувати ракету і для звичайних повітряних перевезень.



Big Falcon Rocket, над якою працює компанія SpaceX

За підрахунками, відстань від Нью-Йорка до Шанхаю, а це 12 тисяч кілометрів, ракета зможе подолати всього за півгодини. Квиток ж коштуватиме дешевше, ніж політ на комерційному авіалайнері.

Дивіться відео про геніальні розробки SpaceX: