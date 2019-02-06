Рік після запуску Falcon Heavy: чим ще Ілон Маск планує здивувати людство

79 Читать новость на русском
Ілон Маск
Ілон Маск / Todd Anderson/The New York Times

6 лютого 2018, рівно рік тому, інженер Ілон Маск запустив у космос ракету надважкого класу Falcon Heavy.

Це був спражній прорив у космічній галузі.

Читайте також: Круто: Маска вразила витівка українських журналістів

У SpaceX придумали, як знизити вартість запусків багаторазових ракет-носіїв великої вантажності. А це збільшує шанси людства до освоєння космосу та вивчення його не у статусі тимчасового гостя на орбіті.

У людства сьогодні є 2 основні шляхи. Перший – ми лишаємося на Землі назавжди і тоді неминуче вимремо. Другий – освоюємо космічний простір і стаємо мультипланетною цивілізацією,
– сказав винахідник, засновник компанії SpaceX Ілон Маск.

Вдалий запуск Falcon Heavy – перший крок до цього. За словами Маска, щоб відправити людей на Марс, потрібен надпотужний зоряний корабель. Щось на кшталт модернізованої версії ракети Falcon та капсули Dragon.

Маск SpaceX Falcon Heavy космос ракети
Запуск Falcon Heavy – прорив у космічній галузі

У планах компанії побудувати Big Falcon Rocket до кінця 2019 року. Саме вона вже у 2023 році має відправити до Місяця перших туристів, в тому числі японського мільярдера Юсакі Маедзава.

Я довго і напружено думав про те, наскільки цінною буде перша пасажирська подорож на Місяць. І я обрав подорож до Місяця з митцями,
– заявив японський мільярдер, який полетить на Місяць Юсакі Маедзава.

Винахідник Ілон Маск зазначив ж, що в кінцевому рахунку японський мільярдер платить за майбутню можливість людства подорожувати на інші планети та зробить великий внесок у дослідження космосу.

Також, за задумом, Big Falcon Rocket має стати міжпланетною транспортною системою, яка дозволить дістатися в будь-яку точку Сонячної системи. Для цього ще треба налагодити виробництво палива протягом усього шляху. Крім того, у планах – використовувати ракету і для звичайних повітряних перевезень.

Ілон Маск космос технології Big Falcon Rocket SpaceX
Big Falcon Rocket, над якою працює компанія SpaceX

За підрахунками, відстань від Нью-Йорка до Шанхаю, а це 12 тисяч кілометрів, ракета зможе подолати всього за півгодини. Квиток ж коштуватиме дешевше, ніж політ на комерційному авіалайнері.

Дивіться відео про геніальні розробки SpaceX:

 

blog_ava
Найкращі привітання з Днем ангела Оксани у прозі та віршах
сьогодні
3944
Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Техно Космос Ілон Маск SpaceX Новини США
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
4 лютого 18:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 820
Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
3 лютого 20:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 2312
Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
3 лютого 18:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 683
Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
2 лютого 20:08 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
3684
Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
31 січня 13:01 Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
5021
NASA захищатиме Землю від астероїдів
28 січня 22:09 NASA захищатиме Землю від астероїдів
Борис Немировський 1179
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук