Робот-порохотяг навчився створювати карти для гри Doom
Розробник із США написав програму, яка збирає карту приміщення і перетворює її в карту гри Doom, яку випустили в 1993 році. До слова, програма написана для робота-порохотяга.
Опис проекту доступний на особистому сайті програміста.
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Розробник Річ Уайтхаус використовував здатність робота-порохотяга iRobot Roomba 980 створювати карту місцевості для відтворення карт для гри Doom. За основу програміст взяв свою попередню розробку Noesis, призначену для вилучення 3D-моделей з ігор та їх конвертацію в різні формати. Крім того, автор скористався штатною функцією порохотяга, що дозволяє власнику відстежувати, де ґаджет вже прибирав.
Приклад роботи програми Noesis
Програма самостійно знаходить розумний порохотяг в локальній мережі і починає збирати карту його переміщень. Після цього карту можна завантажити в написану Уйатхаусом програму, а кілька карт можна об'єднати в одну. Потім користувач може або відразу створити .WAD-файли для гри, яка містить ігрову карту, засновану на карті реального приміщення, або вручну поміняти деякі параметри.
Програма Noesis перетворює карту кімнати на карту у грі Doom
Що таке Doom? Це не просто відома гра, але і одна з найпопулярніших програм для портування, причому на різні і несподівані пристрої. Наприклад, Doom запускали на банкоматі, спортивному автомобілі, принтері, клавіші клавіатури і навіть всередині Doom.
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