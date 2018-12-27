Samsung незабаром представить екран, що "розмовляє"

186 Читать новость на русском
Samsung представить екран, що розмовляє
Samsung представить екран, що розмовляє / advertology.ru

Зараз компанія Samsung наполегливо працює над тим, щоб зробити дисплей смартфона максимально безрамковим. І рішення компанії із "діркою" в екрані смартфона є лише проміжним кроком на шляху до повної безрамковості.

Як пише Gizmochina, Samsung вже працює над розробкою відповідних технологій, що допоможуть розміщувати камеру і розмовний динамік під екраном таким чином, щоб вони залишалися невидимими.

Читайте також:  Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24

Так, компанія вже створила екран, що може "розмовляти", тобто він подає звук за допомогою вібрацій і технології кісткової провідності.

Як пишуть журналісти, такі "балакучі" екрани OLED для смартфонів увійдуть в експозицію Samsung на січневій виставці CES 2019.

Поки що технологія з’являється під назвою Sound on Display (SoD). Це рішення дасть змогу виробникам зробити рамки екрану ще тоншими і вивільнити ще більше місця під екран.

Цікаво, що Samsung вже обіцяла впроваджувати цю інновацію в першу чергу в моделях середнього сегменту.

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
26 грудня 21:01 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 2212
Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані
26 грудня 18:02 Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані
847
Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
26 грудня 14:01 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
1261
Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
24 грудня 16:03 Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
Ірина Полицька 2489
Xiaomi Mi Play: представили стильний смартфон за доступною ціною
24 грудня 13:02 Xiaomi Mi Play: представили стильний смартфон за доступною ціною
1781
Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
23 грудня 20:08 Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
5483
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук