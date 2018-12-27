Samsung незабаром представить екран, що "розмовляє"

Зараз компанія Samsung наполегливо працює над тим, щоб зробити дисплей смартфона максимально безрамковим. І рішення компанії із "діркою" в екрані смартфона є лише проміжним кроком на шляху до повної безрамковості.

Як пише Gizmochina, Samsung вже працює над розробкою відповідних технологій, що допоможуть розміщувати камеру і розмовний динамік під екраном таким чином, щоб вони залишалися невидимими.

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Так, компанія вже створила екран, що може "розмовляти", тобто він подає звук за допомогою вібрацій і технології кісткової провідності.

Як пишуть журналісти, такі "балакучі" екрани OLED для смартфонів увійдуть в експозицію Samsung на січневій виставці CES 2019.

Поки що технологія з’являється під назвою Sound on Display (SoD). Це рішення дасть змогу виробникам зробити рамки екрану ще тоншими і вивільнити ще більше місця під екран.

Цікаво, що Samsung вже обіцяла впроваджувати цю інновацію в першу чергу в моделях середнього сегменту.

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