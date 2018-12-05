Samsung показала дуже дивний 5G-смартфон: фото

На цьогорічній події Snapdragon Tech Summit американська компанія Qualcomm приділила велику увагу розвитку стільникової мережі п'ятого покоління. В свою чергу партнер Qualcomm в розробці 5G – компанія Samsung, навіть продемонструвала смартфон із підтримкою 5G.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Крім підтримки 5G, він отримав незвичайну особливість – виріз екрана розташований в правому верхньому куті, як і фронтальна камера. При цьому сама верхня кромка досить широка і незрозуміло, навіщо знадобився виріз. Пристрій має розміри приблизно з Galaxy Note 9.



Samsung 5G-смартфон



Samsung 5G-смартфон отримав дивний виріз в екрані

Варто наголосити, що Samsung не повідомляла, що планує комерційний запуск пристрою. Цілком ймовірно, що цей смартфон – лише інженерний зразок задля демонстрації роботи мережі п'ятого покоління.



Samsung 5G-смартфон отримав фронтальну камеру збоку

Відзначимо, що Qualcomm анонсувала на саміті флагманський процесор Snapdragon 855, який став першою комерційною мобільною платформою з підтримкою 5G.

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