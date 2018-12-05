Samsung показала дуже дивний 5G-смартфон: фото

594 Читать новость на русском
Samsung показала дуже дивний 5G-смартфон
Samsung показала дуже дивний 5G-смартфон / Фото з вільних джерел

На цьогорічній події Snapdragon Tech Summit американська компанія Qualcomm приділила велику увагу розвитку стільникової мережі п'ятого покоління. В свою чергу партнер Qualcomm в розробці 5G – компанія Samsung, навіть продемонструвала смартфон із підтримкою 5G.

Про це повідомляє Phone Arena.

Читайте також: Експерти назвали лідерів за продажами смартфонів

Крім підтримки 5G, він отримав незвичайну особливість – виріз екрана розташований в правому верхньому куті, як і фронтальна камера. При цьому сама верхня кромка досить широка і незрозуміло, навіщо знадобився виріз. Пристрій має розміри приблизно з Galaxy Note 9.

Samsung 5G-смартфон
Samsung 5G-смартфон

Samsung 5G-смартфон
Samsung 5G-смартфон отримав дивний виріз в екрані

Варто наголосити, що Samsung не повідомляла, що планує комерційний запуск пристрою. Цілком ймовірно, що цей смартфон – лише інженерний зразок задля демонстрації роботи мережі п'ятого покоління.

Samsung 5G-смартфон
Samsung 5G-смартфон отримав фронтальну камеру збоку

Відзначимо, що Qualcomm анонсувала на саміті флагманський процесор Snapdragon 855, який став першою комерційною мобільною платформою з підтримкою 5G.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Samsung Qualcomm
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
4 грудня 18:06 Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
601
Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
3 грудня 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
2106
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
2 грудня 20:25 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька 1880
Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
2 грудня 16:31 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик 1783
Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
1 грудня 20:05 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 6258
Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть в пригоді
1 грудня 14:02 Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть в пригоді
Блог Медіа 2140
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук