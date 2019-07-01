Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?

Big Data (у перекладі – великі дані) дедалі більше стає у нагоді бізнесу. Ба більше, великі компанії готові платити чималі гроші, аби завдяки цій технології поглибити знання про "портрет" свого клієнта, його звички та уподобання, а також якнайкраще визначити місця для розташування магазинів, відділень компаній тощо.

Що таке Big Data? Це інноваційний інструмент, який вже встиг вдало зарекомендувати в Україні та світі. Великі обсяги інформації використовуються для створення аналітичних звітів, прогнозів, оцінок та інших продуктів, що надають компаніям більше можливостей для успішного розвитку бізнесу.

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Впроваджувати його на українському ринку взялися мобільні оператори, які мають різноманітну інформацію про своїх клієнтів. Вони використовують Big Data у створенні власних сервісів, а також готують на основі великих даних продукти для інших бізнесів.

"Сьогодні мобільний оператор – це набагато більше, ніж простий постачальник послуг зв’язку. Адже він може запропонувати компаніям навести лад в їхніх бізнес-процесах або збільшити обсяги продажу товарів, допомогти глибше зрозуміти клієнта, налагодити взаємодію з ним. І це лише перший крок. Коли портрет клієнта сформований, можна піти далі й підібрати тих, хто на нього схожий. А далі – зробити пропозицію вже їм, розширюючи тим самим горизонти свого бізнесу", – зауважив директор з маркетингу "Київстар" Павло Даніман.

Для виконання таких запитів, "Київстар" аналізує Big Data за певними критеріями, після чого видаємо нашим бізнес-клієнтам результати у вигляді звітів. У підсумку, великі дані допомагають компаніям розвиватися та оптимізувати свої витрати,

– додав Даніман.

Безпека даних користувачів

Важливо зауважити: оператор не збирає персональні дані про кожного конкретного свого абонента і за будь-яких обставин не торгує цими даними і не передає третів особам. Йдеться лише про узагальнену неперсоналізовану інформацію для створення аналітики. А замовник може отримати лише готовий звіт, складений за цими даними.

Скажімо, оператор може проаналізувати поїздки/переміщення абонентів. На підставі цих даних можна вдосконалювати маршрути громадського транспорту, вирахувати періоди пікових навантажень, правильно розставити пріоритети, плануючи будівництво доріг, відкриваючи нові напрямки залізничного чи авіаційного сполучення,

– наголосив Павло Даніман.

Реальні приклади

Проаналізувавши поведінку своїх пасажирів, один з аеропортів України зміг відкрити нові маршрути у напрямках, які хоч і користувалися попитом, але до того часу не були доступні саме з цього аеропорту.

Чим BigData може допомогти бізнесу?

Великі дані допомагають максимально точно "прозондувати" ринок у торгівлі та сфері послуг. Дають змогу зрозуміти, де саме знаходиться ваша цільова аудиторія, де краще відкрити нову точку продажу. Вони є підставою для припущення про певну платоспроможність і доброчесність клієнта. Підкажуть, як залучити нових або втримати старих клієнтів, як розширити бізнес та ще й оптимізувати витрати. Або як зробити адресні пропозиції конкретній аудиторії, що також може дати гідний результат.

Застосовуючи індивідуальний підхід до кожного замовника, BigData допомагає підприємцям економити ресурси, примножувати доходи і покращувати ефективність, а звичайним користувачам – отримувати якісні відповіді на їхні нагальні питання. І все це не абияк, а саме в необхідному місці і в потрібний час. Це дієві й прості рішення, і "Київстар" радо пропонує їх сучасному бізнесу.