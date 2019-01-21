Скільки триває доба на Сатурні: точні дані

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Скільки триває доба на Сатурні
Скільки триває доба на Сатурні

Вченим NASA вдалось визначити скільки триває доба на Сатурні. Цього вдалось досягнути завдяки даним, які зібрав космічний апарат Cassini.

Про це сказано у Space.com.

Згідно із заявою астрофізиків, Сатурн робить оборот навколо своєї осі за 10 годин, 33 хвилини і 38 секунд.

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Як відомо, тривалість доби на Сатурні довгий час залишалась загадкою для науковців. Адже планета є газовим гігантом, тож у дослідників не було стійких орієнтирів, як на скелястій планеті.

Раніше вчені вважали, що доба на планеті тривала 10 години 39 хвилин і 23 секунди, однак це були не точні дані. У в 2004 році були дані, що тривалість доби на газовій планеті складає 10 годин 45 хвилин і 45 секунд.

Тепер Cassini детально дослідив крижані кільця Сатурна, що складаються з мільярдів твердих частинок, а далі астрофізики в Каліфорнійському університеті використали дані для вивчення хвильових моделей в кільцях. За допомогою комп'ютерного моделювання вчені зіставили внутрішні коливання з тривалістю світлового дня планети.

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Теги: Техно Сатурн Космос
Джерело: Техно
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