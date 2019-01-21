Скільки триває доба на Сатурні: точні дані

Вченим NASA вдалось визначити скільки триває доба на Сатурні. Цього вдалось досягнути завдяки даним, які зібрав космічний апарат Cassini.

Про це сказано у Space.com.

Згідно із заявою астрофізиків, Сатурн робить оборот навколо своєї осі за 10 годин, 33 хвилини і 38 секунд.

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Як відомо, тривалість доби на Сатурні довгий час залишалась загадкою для науковців. Адже планета є газовим гігантом, тож у дослідників не було стійких орієнтирів, як на скелястій планеті.

Раніше вчені вважали, що доба на планеті тривала 10 години 39 хвилин і 23 секунди, однак це були не точні дані. У в 2004 році були дані, що тривалість доби на газовій планеті складає 10 годин 45 хвилин і 45 секунд.

Тепер Cassini детально дослідив крижані кільця Сатурна, що складаються з мільярдів твердих частинок, а далі астрофізики в Каліфорнійському університеті використали дані для вивчення хвильових моделей в кільцях. За допомогою комп'ютерного моделювання вчені зіставили внутрішні коливання з тривалістю світлового дня планети.

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