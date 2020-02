Чому блокуються телевізори Samsung та як їх розблокувати: інструкція

Протягом останніх кількох днів в мережі з'явилося чимало скарг від власників розумних телевізорів Samsung щодо блокування пристроїв. Як виявилося, таким способом південнокорейський виробник розпочав боротьбу із "сірими" поставками.

Що сталося

В якийсь момент користувачі не змогли запустити на телевізорі YouTube та інші додатки, а на екрані з'являлося повідомлення This TV is not fully functional in this region ("Телевізор не може повноцінно функціонувати в цьому регіоні").

Проблеми почали турбувати лише тих, хто придбав ґаджет не в магазині Samsung або у партнерів, а на "сірому" ринку.

Одну з таких скарг на сайті vc.ru прокоментував користувач під ніком "Модератор Samsung". Він підтвердив, що блокування пов'язана з використанням телевізора не в тому регіоні, для якого той був виготовлений.

Інформація про те, що доступність функцій залежить від регіону поставки, зазначена в інструкції користувача,

– додав той же користувач.

Для доступу до всіх функцій виробник рекомендує купувати продукцію тільки у офіційних рітейлерів в регіоні.

Як розблокувати телевізор

Однак, користувачі вже знайшли рішення цієї проблеми. Для того, аби змінити регіон та розблокувати Smart-Hub в телевізорах Samsung знадобиться звичайний пульт, так як потрібно змінити деякі налаштування в сервісному меню.

Зауважте! Інструкція взята із російського форуму 4PDA. Всі маніпуляції ви проводите на свій страх та ризик.

Коли телевізор вимкнений, потрібно по черзі натиснути наступну комбінацію клавіш (info, setting, mute, і включення телевізора. Або інший спосіб, Mute потім цифри 119 і ОК, з'явитися одне з меню.

Увага! Швидкість введення повинна бути не дуже повільною.

Далі натискаємо кнопки 1234 і повинно з'явиться сервісне меню.

У сервісному меню йдемо в Options.

Важливо: До зміни налаштувань в Options, потрібно перейти в MRT Options і зробити фото існуючих налаштувань, про всяк випадок. Раптом, що щось піде не так, буде можливість повернути як було.

Далі змінюємо дані налаштування на прикладі телевізора Samsung QE55Q9:

В Options йдемо в Local Set. Де вказано EU. Міняємо на EU_RS_AFR

В Options йдемо в MRT Options і виставляємо:

Language Set – CIS Region – PANUERO PnP language – Rus (Ukr) WIFI Region – Q

Далі, вимкнути і увімкнути телевізор.

Якщо немає пульта

Якщо даного пульта немає, можна використовувати смартфон з ІК портом. Для цього, потрібно на телефон встановити додаток RCoid Free з Play Market. У додатку додаємо пульт (S – Samsung – any TV since 2008).

Далі вмикаємо телевізор, з телефону через "RCoid" натискаємо "info" потім "factory" щоб потрапити в розширене сервісне меню, далі можна користуватися звичайним пультом, додаток більше не потрібно.

