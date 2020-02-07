Чому блокуються телевізори Samsung та як їх розблокувати: інструкція
Протягом останніх кількох днів в мережі з'явилося чимало скарг від власників розумних телевізорів Samsung щодо блокування пристроїв. Як виявилося, таким способом південнокорейський виробник розпочав боротьбу із "сірими" поставками.
Що сталося
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В якийсь момент користувачі не змогли запустити на телевізорі YouTube та інші додатки, а на екрані з'являлося повідомлення This TV is not fully functional in this region ("Телевізор не може повноцінно функціонувати в цьому регіоні").
Проблеми почали турбувати лише тих, хто придбав ґаджет не в магазині Samsung або у партнерів, а на "сірому" ринку.
Одну з таких скарг на сайті vc.ru прокоментував користувач під ніком "Модератор Samsung". Він підтвердив, що блокування пов'язана з використанням телевізора не в тому регіоні, для якого той був виготовлений.
Інформація про те, що доступність функцій залежить від регіону поставки, зазначена в інструкції користувача,
– додав той же користувач.
Для доступу до всіх функцій виробник рекомендує купувати продукцію тільки у офіційних рітейлерів в регіоні.
Як розблокувати телевізор
Однак, користувачі вже знайшли рішення цієї проблеми. Для того, аби змінити регіон та розблокувати Smart-Hub в телевізорах Samsung знадобиться звичайний пульт, так як потрібно змінити деякі налаштування в сервісному меню.
Зауважте! Інструкція взята із російського форуму 4PDA. Всі маніпуляції ви проводите на свій страх та ризик.
- Коли телевізор вимкнений, потрібно по черзі натиснути наступну комбінацію клавіш (info, setting, mute, і включення телевізора. Або інший спосіб, Mute потім цифри 119 і ОК, з'явитися одне з меню.
Увага! Швидкість введення повинна бути не дуже повільною.
- Далі натискаємо кнопки 1234 і повинно з'явиться сервісне меню.
- У сервісному меню йдемо в Options.
Важливо: До зміни налаштувань в Options, потрібно перейти в MRT Options і зробити фото існуючих налаштувань, про всяк випадок. Раптом, що щось піде не так, буде можливість повернути як було.
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Далі змінюємо дані налаштування на прикладі телевізора Samsung QE55Q9:
- В Options йдемо в Local Set. Де вказано EU. Міняємо на EU_RS_AFR
- В Options йдемо в MRT Options і виставляємо:
- Language Set – CIS
- Region – PANUERO
- PnP language – Rus (Ukr)
- WIFI Region – Q
- Далі, вимкнути і увімкнути телевізор.
Якщо немає пульта
Якщо даного пульта немає, можна використовувати смартфон з ІК портом. Для цього, потрібно на телефон встановити додаток RCoid Free з Play Market. У додатку додаємо пульт (S – Samsung – any TV since 2008).
Далі вмикаємо телевізор, з телефону через "RCoid" натискаємо "info" потім "factory" щоб потрапити в розширене сервісне меню, далі можна користуватися звичайним пультом, додаток більше не потрібно.
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