Смартфон OnePlus 7 отримає незвичайний дизайн: фото

В мережі з'явилось перше реальне фото ще неанонсованого смартфона від компанії OnePlus. Однією із ключових особливостей майбутнього ґаджета стане цікавий дизайн із практично невидимими рамками.

Про це повідомляє 4PDA.

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На фото показаний новий смартфон OnePlus (зліва) і нинішній флагман компанії OnePlus 6T (праворуч). Обидва апарати поміщені в спеціальні чохли, що приховують їх дизайн. Втім, у пристрої зліва можна відзначити тонкі рамки і відсутність будь-яких вирізів під фронтальну камеру. При цьому видно, що чохол має порожній простір зверху з парою отворів. Ймовірно, що смартфон отримає висувну фронтальну камеру, подібно Oppo Find X, або конструкцію слайдера, за аналогією із Xiaomi Mi Mix 3.



OnePlus 7 отримає безрамковий дизайн

Відомий концептмейкер Веніамін Гескін, на основі представленої фотографії зробив рендер майбутнього пристрою.



OnePlus 7 може бути виконаний у форм-факторі слайдера

Відзначимо, що раніше в мережу потрапила шпигунська фотографія з офісу OnePlus, де засновнику компанії представляють прототип майбутнього смартфона. Відомо, що до травня повинна вийти модель OnePlus 6 з підтримкою 5G, яка буде коштувати набагато дорожче попередніх пристроїв бренду, а разом з нею або трохи пізніше очікується анонс OnePlus 7. Який з цих двох апаратів показаний на представлених фото – невідомо.

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