Смартфон OnePlus 7 отримає незвичайний дизайн: фото

677 Читать новость на русском
Смартфон OnePlus 7 отримає незвичайний дизайн
Смартфон OnePlus 7 отримає незвичайний дизайн / Фото з вільних джерел

В мережі з'явилось перше реальне фото ще неанонсованого смартфона від компанії OnePlus. Однією із ключових особливостей майбутнього ґаджета стане цікавий дизайн із практично невидимими рамками.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Дата презентації Samsung Galaxy S10 з'явилась в мережі

На фото показаний новий смартфон OnePlus (зліва) і нинішній флагман компанії OnePlus 6T (праворуч). Обидва апарати поміщені в спеціальні чохли, що приховують їх дизайн. Втім, у пристрої зліва можна відзначити тонкі рамки і відсутність будь-яких вирізів під фронтальну камеру. При цьому видно, що чохол має порожній простір зверху з парою отворів. Ймовірно, що смартфон отримає висувну фронтальну камеру, подібно Oppo Find X, або конструкцію слайдера, за аналогією із Xiaomi Mi Mix 3.

OnePlus 7
OnePlus 7 отримає безрамковий дизайн

Відомий концептмейкер Веніамін Гескін, на основі представленої фотографії зробив рендер майбутнього пристрою.

OnePlus 7
OnePlus 7 може бути виконаний у форм-факторі слайдера

Відзначимо, що раніше в мережу потрапила шпигунська фотографія з офісу OnePlus, де засновнику компанії представляють прототип майбутнього смартфона. Відомо, що до травня повинна вийти модель OnePlus 6 з підтримкою 5G, яка буде коштувати набагато дорожче попередніх пристроїв бренду, а разом з нею або трохи пізніше очікується анонс OnePlus 7. Який з цих двох апаратів показаний на представлених фото – невідомо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Китай OnePlus
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
13 січня 20:07 Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
1493
Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
12 січня 12:54 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 3648
Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
10 січня 15:03 Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
1412
Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
9 січня 21:09 Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
Михайло Года 15063
Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
8 січня 21:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька 9621
Космічні перегони: хто встигне першим на Місяць?
8 січня 19:01 Космічні перегони: хто встигне першим на Місяць?
Борис Немировський 3249
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук