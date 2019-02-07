Смартфон Sony Xperia XA3 отримає інноваційний дисплей: фото та характеристики

В мережі опублікували якісні рендери неанонсованого смартфона Sony Xperia XA3. Новинка отримає "кінематографічний" дисплей CinemaWide, який виділятиметься не лише нестандартним розміщенням селфі-камери, але й не типовим співвідношенням сторін.

Сайт Winfuture.de опублікував серію прес-рендерів смартфона Sony Xperia XA3, які демонструють незвичайний дизайн майбутньої новинки.

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Дизайн. Співвідношення сторін дисплея ґаджета з діагоналлю 5,9 дюйма складає 21: 9, а не 18: 9, як передбачалося раніше. Екран позбавлений будь-яких вирізів і отворів – модуль фронтальної камери і допоміжні датчики розміщені в широкій верхній рамці.

На задній панелі пристрою розташована подвійна основна камера з горизонтальним розміщенням модуля і LED-спалахом, нижче нанесено логотип NFC.



Sony Xperia XA3 представлять на MWC 2019

Сканер відбитків пальців розмістився на правій грані корпусу над гойдалкою гучності і не суміщений з кнопкою включення, яка «переїхала» трохи вище. Лоток для SIM-карт (і, можливо, карти пам'яті microSD) вмонтований на лівому торці пристрою.

У нижній частині корпусу виробник розмістив порт USB Type-C і решітки динаміків. Наявність 3,5-міліметрового роз'єму для навушників джерелам підтвердити не вдалося через відсутність зображення верхньої грані смартфона. Там же, за чутками, можуть вмонтувати другу пару динаміків.

Характеристики. За наявною інформацією, новинку обладнають процесором Snapdragon 660, 6 ГБ оперативної пам'яті і вбудованим накопичувачем на 64 ГБ. Роздільна здатність сенсорів камери складе 23 і 8 Мп, характеристики фронталки не повідомляються.

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Працювати смартфон буде під управлінням Android 9.0 Pie. Модифікації ґаджета під назвою XA3 Plus і XA3 Ultra отримають аналогічні дисплей і процесор, інші подробиці про неанонсовані пристрої Sony поки невідомі.

Дата презентації. Очікується, що Sony Xperia XA3 представлять в ході майбутньої виставки MWC 2019, яка пройде в Барселоні з 25 до 28 лютого.

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