Характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7 Pro з'явилися в мережі

На сайті китайського центру сертифікації телекомунікаційного агентства TENAA помітили новий смартфон компанії Xiaomi, який виробник ще не представив офіційно. За даними інсайдерів, новинка із модельним номером M1901F9T отримає назву Xiaomi Redmi 7 Pro.

Про це повідомляється на офіційному сайті TENAA.

Читайте також: Новий смартфон Lenovo отримає неймовірний об'єм оперативної пам'яті

Згідно з інформацією з бази даних відомства, смартфон оснащується 5,84-дюймовим дисплеєм з каплевидним вирізом, подвійною основною камерою з системою штучного інтелекту і вертикальною організацією. Також новинка отримає сканер відбитків пальців на задній панелі.

Смартфон має розміри 147,76 х 71,89 х 7,8 міліметра. А роботу пристрою забезпечує акумулятор ємністю 2 900 міліампер годин.

Офіційний дебют Xiaomi Redmi 7 Pro очікується вже найближчим часом, проте точна дата поки не відома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Xiaomi Redmi 7 Pro отримає процесор середнього рівня Snapdragon 710, 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам'яті та вбудоване сховище на 64 ГБ або 128 ГБ. Орієнтовна ціна новинки 216 доларів (близько 5 700 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно