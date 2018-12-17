Характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7 Pro з'явилися в мережі

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Характеристики Xiaomi Redmi 7 Pro
Смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro "засвітився" на фото / Фото з вільних джерел

На сайті китайського центру сертифікації телекомунікаційного агентства TENAA помітили новий смартфон компанії Xiaomi, який виробник ще не представив офіційно. За даними інсайдерів, новинка із модельним номером M1901F9T отримає назву Xiaomi Redmi 7 Pro.

Про це повідомляється на офіційному сайті TENAA.

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Згідно з інформацією з бази даних відомства, смартфон оснащується 5,84-дюймовим дисплеєм з каплевидним вирізом, подвійною основною камерою з системою штучного інтелекту і вертикальною організацією. Також новинка отримає сканер відбитків пальців на задній панелі.

Смартфон має розміри 147,76 х 71,89 х 7,8 міліметра. А роботу пристрою забезпечує акумулятор ємністю 2 900 міліампер годин.

Офіційний дебют Xiaomi Redmi 7 Pro очікується вже найближчим часом, проте точна дата поки не відома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Xiaomi Redmi 7 Pro отримає процесор середнього рівня Snapdragon 710, 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам'яті та вбудоване сховище на 64 ГБ або 128 ГБ. Орієнтовна ціна новинки 216 доларів (близько 5 700 гривень).

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Теги: Техно Смартфони Китай Xiaomi
Джерело: Техно
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