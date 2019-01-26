Смартфони опинилися під загрозою зникнення: у чому причина

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Смартфони під загрозою зникнення через брак природних ресурсів
Смартфони під загрозою зникнення через брак природних ресурсів / unsplash

Сучасні смартфони складаються із великої кількості компонентів, для виробництва яких використовують різні ресурси. За словами науковців, деякі із них доступні в обмеженій кількості та навіть перебувають під загрозою зникнення.

У виробництві смартфонів використовується близько 30 хімічних елементів. Деяких з них доступні в природі в дуже обмеженій кількості. Складнощі доставляє і те, що ряд компонентів не підлягає повній переробці, повідомляє Daily Mail.

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Дивно, що все в світі складається з 90 природних хімічних елементів. Кожен з них обмежений, а ми використовуємо наявний запас занадто швидко, тому щось зникне менш ніж через 100 років,
– заявив вчений з університету Сент-Ендрюс в Шотландії Девід Коул-Гамільтон.

​Найпоширеніші хімічні елементи для виготовлення смартфонів
Найпоширеніші хімічні елементи для виготовлення смартфонів

Що зробити аби уникнути зникнення смартфонів? Для запобігання повного зникнення з природи різних хімічних елементів вчені закликають людей своєчасно утилізувати старі телефони. За наявними даними, в країнах ЄС щомісяця викидається або замінюється близько 10 мільйонів смартфонів.

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: Техно
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