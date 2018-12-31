Смартфони Xiaomi Mi 9 та Mi Mix 4 отримають неймовірну камеру: деталі

Компанія Xiaomi вже анонсувала вихід 5G-версії смартфона Mi Mix 3, який отримав процесор Snapdragon 855. Проте китайський виробник не планує зупинятися лише на цьому флагмані. В мережі з'явилася свіжа інформація щодо майбутніх пристроїв Xiaomi Mi 9 та Xiaomi Mi Mix 4.

Про це повідомляє GSMArena.

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За словами аналітиків, Xiaomi Mi 9 стане першим смартфоном компанії з потрійною камерою. Його забезпечать новітнім сенсором Sony IMX586 на 48 Мп і двома додатковими модулями з роздільною здатністю 13 і 16 Мп.

Що стосується Xiaomi Mi Mix 4, то цей смартфон також повинен отримати потрійну камеру, одна з яких представлена ​​об'єктивом-перископом для оптичного зуму. При цьому модуль не буде випирати з корпусу пристрою.



Концепт смартфона Xiaomi Mi 9

Також очікується, що обидва смартфона будуть побудовані на базі новітнього процесора Snapdragon 855. Чи з'явиться в них 5G-модем наразі невідомо. Можливо, виробник випустить окремі версії з підтримкою мереж п'ятого покоління.

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