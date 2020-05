Корабель Crew Dragon успішно стартув з майданчика PAD39A на мисі Канаверал, що у Флориді 30 травня о 22:22. Астронавти випробували корабель на зручність, далі вони стикуються з МКС і продовжать саою місію. Тим часом настав час змінити шпалери робочого столу. Вражаючі фото старту місії Demo-2 вже доступні для завантаження.

24 канал обрав кілька чудових фотографій з галереї, яка доступна за цим посиланням. Там ви зможете завантажити зображення у максимальній якості.

Фото старту Crew Dragon

А ось кілька справді вражаючих фотографій, які прикрасять ваш робочий стіл і навіть кімнату.



Crew Dragon на стартовому столі / SpaceX Оригінал

Як ви вже помітили раніше, NASA повернула "черв'яка" – старий логотип агенства, який використовувався з 1972 по 1995 роки. В місії Demo-2 на ракету Falcon 9 нанесені обидва логотипи: "черв'як" та "фрикаделька" і так, це їх офіційні назви.



Falcon 9 та Crew Dragon за 5 днів перед стартом /SpaceX Оригінал

Запуск мав здійснитися 27 травня 2020 року о 23:33 за київським часом, однак його перенесли через несприятливі погодні умови. Неподалік узбережжя, уздовж траєкторії польоту Falcon 9, почав формуватися ураган, який міг становити загрозу для екіпажу у випадку евакуації.

На фото вище ракета Falcon 9 з кораблем Crew Dragon на стартовому столі 25 травня.



Старт Falcon 9 компанії SpaceX / SpaceX Оригінал

Резервною датою запуску обрали 30, 31 та 2 травня, однак довше чекати не довелося – Falcon 9 успішно вивела корабель Crew Dragon на орбіту, а перший ступінь так само успішно приземлився на плавучу платформу "Of course i still love you".

На фото вище момент старту ракети Falcon 9.



Політ ракети Falcon 9 / SpaceX Оригінал

Вже скоро слід очікувати на спільні фотографії астронавтів Роберта Бенкена та Дугласа Герлі з командою астронавтів, що очікують їх на МКС.