Створили окуляри доповненої реальності, що передають звук через кістку вуха

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Окуляри доповненої реальності Bose Frames
Окуляри доповненої реальності Bose Frames / tehnot.com

Компанія Bose представила окуляри доповненої реальності, що отримали цікаву систему доставки звуку до користувача. Окуляри отримали назву Bose Frames.

Про це повідомляє tehnot.com.

Так, виробник заявляє, що окуляри передаватимуть звук через кістку за вухом. Таким чином тільки користувач зможе отримувати звукову інформацію, і при цьому буде менше спотворень.

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Загалом, окуляри працюють за принципом Bluetooth-навушників, в які вбудували мікрофон і багатофункціональну кнопку на правій дужці окулярів.

Bose Frames

Bose Frames коштують 200 доларів

Bose Frames можуть синхронізуватись із смартфоном за допомогою GPS-модуля. Це дає змогу пристрою впізнавати будівлі або заклади, для використання розширеної реальності.

Окуляри зможуть пропрацювати на одному заряді акумулятора 3,5 годин або провести 12 годин у режимі очікування.

Bose Frames надійдуть у продаж у січні наступного року. Їхня вартість – 199 доларів (5600 гривень).

Bose Frames

Окуляри надійдуть у продаж у січні

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Теги: Техно Ґаджети
Джерело: Техно
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