Valve оголосила номінантів на премію The Steam Awards
Корпорація Valve напередодні старту зимового розпродажу в своєму магазині цифрового контенту оголосила номінантів на щорічну премію The Steam Awards. Голосування відкриється вже 20 грудня і триватиме до 3 січня.
Про це повідомляє Overclockers.
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Цього року на звання "Гри року" за версією користувачів Steam претендують PlayerUnknown's Battlegrounds, Monster Hunter: World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2 та Assassin's Creed Odyssey. Цікаво, що Valve вирішила виключити себе з категорії "Найкращий розробник", разом з цим збільшивши число номінантів до десяти.
Відзначимо, переможці The Steam Awards будуть оголошені вже у лютому. А віддати свій голос за улюблену гру і наблизити її до перемоги ви можете на офіційному сайті премії.
Номінанти The Steam Awards
Номінація "Гра року":
- PlayerUnknown’s Battlegrounds;
- Monster Hunter: World;
- Kingdom Come: Deliverance;
- Hitman 2;
- Assassin's Creed Odyssey.
Номінація "Гра року у віртуальній реальності":
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR;
- VRChat;
- Beat Saber;
- Fallout 4 VR;
- Superhot VR.
Номінація "Улюблене дитя":
- Dota 2;
- Grand Theft Auto V;
- No Man's Sky;
- Path of Exile;
- Stardew Valley.
Номінація "Найкраще оточення":
- The Witcher 3: Wild Hunt;
- Subnautica;
- Shadow of the Tomb Raider;
- Far Cry 5;
- Dark Souls III.
Трейлер гри Far Cry 5 – дивіться відео
Номінація "Друг пізнається у грі":
- Counter-Strike: Global Offensive;
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege;
- Payday 2;
- Dead by Daylight;
- Overcooked! 2.
Номінація "Найкраще альтернативна історія":
- Wolfeinstein II: The New Colossus;
- Assassin's Creed Odyssey;
- Hearts of Iron IV;
- Sid Meier's Civilization VI;
- Fallout 4.
Номінація "Джерело автомобільних веселощів":
- Euro Truck Simulator 2;
- Rocket League;
- NieR:Automata;
- Factorio;
- Space Engineers.
Трейлер гри Rocket League – дивіться відео
Номінація "Найкращий розробник":
- CD Projekt RED;
- Ubisoft;
- Bethesda;
- Rockstar Games;
- Digital Extremes;
- Square Enix;
- Capcom;
- Paradox Interactive;
- Bandai Namco Entertainment;
- Klei Entertainment.
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