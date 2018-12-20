Valve оголосила номінантів на премію The Steam Awards

Корпорація Valve напередодні старту зимового розпродажу в своєму магазині цифрового контенту оголосила номінантів на щорічну премію The Steam Awards. Голосування відкриється вже 20 грудня і триватиме до 3 січня.

Про це повідомляє Overclockers.

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Цього року на звання "Гри року" за версією користувачів Steam претендують PlayerUnknown's Battlegrounds, Monster Hunter: World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2 та Assassin's Creed Odyssey. Цікаво, що Valve вирішила виключити себе з категорії "Найкращий розробник", разом з цим збільшивши число номінантів до десяти.

Відзначимо, переможці The Steam Awards будуть оголошені вже у лютому. А віддати свій голос за улюблену гру і наблизити її до перемоги ви можете на офіційному сайті премії.

Номінанти The Steam Awards

Номінація "Гра року":

Номінація "Гра року у віртуальній реальності":

The Elder Scrolls V: Skyrim VR; VRChat; Beat Saber; Fallout 4 VR; Superhot VR.

Номінація "Улюблене дитя":

Dota 2; Grand Theft Auto V; No Man's Sky; Path of Exile; Stardew Valley.

Номінація "Найкраще оточення":

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Номінація "Друг пізнається у грі":

Counter-Strike: Global Offensive; Tom Clancy's Rainbow Six Siege; Payday 2; Dead by Daylight; Overcooked! 2.

Номінація "Найкраще альтернативна історія":

Номінація "Джерело автомобільних веселощів":

Euro Truck Simulator 2; Rocket League; NieR:Automata; Factorio; Space Engineers.

Трейлер гри Rocket League – дивіться відео

Номінація "Найкращий розробник":

CD Projekt RED; Ubisoft; Bethesda; Rockstar Games; Digital Extremes; Square Enix; Capcom; Paradox Interactive; Bandai Namco Entertainment; Klei Entertainment.

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