Valve оголосила номінантів на премію The Steam Awards

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The Steam Awards 2018 номінанти премії від Valve
The Steam Awards: номінанти премії / Фото з вільних джерел

Корпорація Valve напередодні старту зимового розпродажу в своєму магазині цифрового контенту оголосила номінантів на щорічну премію The Steam Awards. Голосування відкриється вже 20 грудня і триватиме до 3 січня.

Про це повідомляє Overclockers.

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Цього року на звання "Гри року" за версією користувачів Steam претендують PlayerUnknown's Battlegrounds, Monster Hunter: World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2 та Assassin's Creed Odyssey. Цікаво, що Valve вирішила виключити себе з категорії "Найкращий розробник", разом з цим збільшивши число номінантів до десяти.

Відзначимо, переможці The Steam Awards будуть оголошені вже у лютому. А віддати свій голос за улюблену гру і наблизити її до перемоги ви можете на офіційному сайті премії

Номінанти The Steam Awards

Номінація "Гра року":

  1. PlayerUnknown’s Battlegrounds;
  2. Monster Hunter: World;
  3. Kingdom Come: Deliverance;
  4. Hitman 2;
  5. Assassin's Creed Odyssey.

Номінація "Гра року у віртуальній реальності":

  1. The Elder Scrolls V: Skyrim VR;
  2. VRChat;
  3. Beat Saber;
  4. Fallout 4 VR;
  5. Superhot VR.

Номінація "Улюблене дитя":

  1. Dota 2;
  2. Grand Theft Auto V;
  3. No Man's Sky;
  4. Path of Exile;
  5. Stardew Valley.

Номінація "Найкраще оточення":

  1. The Witcher 3: Wild Hunt;
  2. Subnautica;
  3. Shadow of the Tomb Raider;
  4. Far Cry 5;
  5. Dark Souls III.

Трейлер гри Far Cry 5 – дивіться відео

 

Номінація "Друг пізнається у грі":

  1. Counter-Strike: Global Offensive;
  2. Tom Clancy's Rainbow Six Siege;
  3. Payday 2;
  4. Dead by Daylight;
  5. Overcooked! 2.

Номінація "Найкраще альтернативна історія":

  1. Wolfeinstein II: The New Colossus;
  2. Assassin's Creed Odyssey;
  3. Hearts of Iron IV;
  4. Sid Meier's Civilization VI;
  5. Fallout 4.

Номінація "Джерело автомобільних веселощів":

  1. Euro Truck Simulator 2;
  2. Rocket League;
  3. NieR:Automata;
  4. Factorio;
  5. Space Engineers.

Трейлер гри Rocket League – дивіться відео

 

Номінація "Найкращий розробник":

  1. CD Projekt RED;
  2. Ubisoft;
  3. Bethesda;
  4. Rockstar Games;
  5. Digital Extremes;
  6. Square Enix;
  7. Capcom;
  8. Paradox Interactive;
  9. Bandai Namco Entertainment;
  10. Klei Entertainment.

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Теги: Техно Ігри Steam
Джерело: Техно
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