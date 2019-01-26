Топ-5 найпотужніших ноутбуків – рейтинг продавців
Ноутбуки на базі процесора Intel Core i7 набирають популярності, адже вони вважаються максимально універсальним рішенням для роботи та геймінгу. Окрім того, пристрої з Intel Core i7 демонструють високі результати тестування в різних бенчмарках.
Моделі преміум-класу підходять для AAA-ігор, запуску "важких" програм, роботи в ресурсовитратних додатках. Висока вартість таких ноутбуків найчастіше виправдана їх функціональністю. Тому продавці таких девайсів приготували свій рейтинг найкращих ноутбуків преміум-класу, повідомляє 3DNews.
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MSI Titan SLI
Спеціальна модель для киберспортсменов, про що свідчать:
- висока продуктивність;
- потужний графічний процесор GeForce для геймінгу з високим FPS;
- підтримка VR.
Виглядає модель оригінально – масивний корпус і незвичайна клавіатура з яскравим підсвічуванням.
MSI Titan SLI
ASUS G7
В продуктивності цей ноутбук може позмагатися зі стаціонарними ПК з потужним залізом. Незважаючи на потужний процесор, якісний графічний адаптер і велику кількість портів, пристрій відносно компактний і відноситься до мобільних ноутбуків.
ASUS G7
Lenovo ThinkPad P71
Це "космічне" рішення для фахівців у сфері IT, графічного дизайну та віртуального проектування. Модель оснащена сенсорним екраном і має максимальний рівень захищеності для екстремальних умов.
Lenovo ThinkPad P71
Acer Predator Triton 700
Компактний ноутбук з ультратонким корпусом, потужнішою відеокартою GeForce GTX 1080 та системою охолодження для комфортного геймінгу.
Acer Predator Triton 700
DREAM MACHINES Clevo
Потужний ігровий ноутбук з підсвічуванням клавіатури, процесором Intel i7 8 покоління і дискретною відеокартою GeForce GTX 1080. Підтримує функцію швидкої зарядки. Роз'єм для замка безпеки дозволить запобігти зломам.
DREAM MACHINES Clevo
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