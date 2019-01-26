Топ-5 найпотужніших ноутбуків – рейтинг продавців

Ноутбуки на базі процесора Intel Core i7 набирають популярності, адже вони вважаються максимально універсальним рішенням для роботи та геймінгу. Окрім того, пристрої з Intel Core i7 демонструють високі результати тестування в різних бенчмарках.

Моделі преміум-класу підходять для AAA-ігор, запуску "важких" програм, роботи в ресурсовитратних додатках. Висока вартість таких ноутбуків найчастіше виправдана їх функціональністю. Тому продавці таких девайсів приготували свій рейтинг найкращих ноутбуків преміум-класу, повідомляє 3DNews.

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MSI Titan SLI

Спеціальна модель для киберспортсменов, про що свідчать:

висока продуктивність; потужний графічний процесор GeForce для геймінгу з високим FPS; підтримка VR.

Виглядає модель оригінально – масивний корпус і незвичайна клавіатура з яскравим підсвічуванням.



MSI Titan SLI

ASUS G7

В продуктивності цей ноутбук може позмагатися зі стаціонарними ПК з потужним залізом. Незважаючи на потужний процесор, якісний графічний адаптер і велику кількість портів, пристрій відносно компактний і відноситься до мобільних ноутбуків.



ASUS G7

Lenovo ThinkPad P71

Це "космічне" рішення для фахівців у сфері IT, графічного дизайну та віртуального проектування. Модель оснащена сенсорним екраном і має максимальний рівень захищеності для екстремальних умов.



Lenovo ThinkPad P71

Acer Predator Triton 700

Компактний ноутбук з ультратонким корпусом, потужнішою відеокартою GeForce GTX 1080 та системою охолодження для комфортного геймінгу.



Acer Predator Triton 700

DREAM MACHINES Clevo

Потужний ігровий ноутбук з підсвічуванням клавіатури, процесором Intel i7 8 покоління і дискретною відеокартою GeForce GTX 1080. Підтримує функцію швидкої зарядки. Роз'єм для замка безпеки дозволить запобігти зломам.



DREAM MACHINES Clevo

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