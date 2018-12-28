Цифра дня: довіра користувачів до Facebook рекордно впала

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Довіра користувачів до Facebook рекордно впала
Довіра користувачів до Facebook рекордно впала / unsplash

Соціальна мережа Facebook очолила рейтинг технічних компаній, яким найменше довіряють користувачі. За останній рік, компанія Марка Цукерберга втратила довіру 40% користувачів.

Про це повідомляється на сайті Statista.

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Аналітична компанія Statista опублікувала результати онлайн-опитування, яке провели в грудні 2018 року. В рамках дослідження аналітики опитали тисячу користувачів Facebook. В ході опитування респондентам задавали два питання: який компанії зі списку вони готові довірити персональні дані більше, а якій – менше.

Facebook виявилася лідером серед тих компаній, які втратили довіру користувачів. За неї проголосували 40% опитаних. За нею йдуть Twitter і Amazon з 8%.

Статистика компаній, які втратили довіру користувачів
Статистика компаній, які втратили довіру користувачів

Що стосується рейтингу "довіри", то тут лідирує Amazon з 27,4%, потім йдуть Apple з 12,2%, Google з 11,2% і Microsot з 11%. Facebook готові довірити свої дані тільки 3,8% опитаних.

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Теги: Техно Інтернет Соцмережі Facebook
Джерело: Техно
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