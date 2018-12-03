Ціна неансованого смартфона Xiaomi Mi 9 з'явилась в мережі

В мережі з'явилися нові подробиці про наступний флагман компанії Xiaomi, який готують до випуску на наступний рік. Інсайдери повідомили ціну Xiaomi Mi 9.

Про це повідомляє iGeekPhone.

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За попередніми даними, ціна на Xiaomi Mi 9 стартує від 434 долари (близько 12 300 гривень) за базову версію з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Згідно з більш ранніми витокам, Xiaomi Mi 9 отримає досить багато змін в порівнянні з попередником.



Xiaomi Mi 9 отримає сканер відбитків пальців під екраном

Так, очікується безрамковий дизайн з каплевидним вирізом і вбудованим прямо в дисплей сканером відбитків пальців. Смартфон побудований на основі процесора Qualcomm Snapdragon 8150, раніше відомого як Snapdragon 855. При цьому Xiaomi Mi 9 має шанси стати першим смартфоном на базі Snapdragon 8150.



Xiaomi Mi 9 отримає 48-мегапіксельний модуль камери

Окрім того, новинка отримає 10 ГБ оперативної пам'яті і 128 або 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

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Згідно з більш ранніми витокам також відомо, що смартфон оснащується 6,4-дюймовим AMOLED-дисплеєм, потрійною камерою з основним 48-мегапіксельним сенсором Sony IMX586 та акумулятором ємністю 3 700 міліампер годин.

Xiaomi Mi 9, швидше за все, надійде у продаж вже в першій половині 2019 року.

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