У грі Fallout 76 з'являться бої без правил

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У грі Fallout 76 з'являться бої без правил
У грі Fallout 76 з'являться бої без правил / Фото з вільних джерел

Студія Bethesda в поті чола працює над виправленням помилок та поліпшенням гри Fallout 76. Про це свідчать не лише патчі, які регулярно виходять, але й обіцянки урізноманітнити гру.

Про це повідомляє 4PDA.

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З'ясувавши у спільноти, чого саме не вистачає радіоактивній новинці, розробники почали методично заповнювати прогалини. Спершу це стосувалося швидше технічних дрібниць на кшталт функції push-to-talk, але надалі автори ММО налаштовані куди серйозніше. Не за горами зміни в геймплеї, яких так бракувало користувачам.

Недавно в мережі з'явилася інформація про те, що в Fallout 76 гнітюче мало розваг, – настільки, що дослідникам Західної Віргінії доводиться самим придумувати собі заняття. У будь-якій ММО довгі і нудні години фарма завжди можна урізноманітнити лихим розбоєм, відправившись зносити голови іншим гравцям, але не в творінні Bethesda. Тут PvP-система реалізована гранично миролюбно, але з цим планують покінчити.

Трейлер гри Fallout 76 – дивіться відео

Автори Fallout 76 вже тестують режим, який дозволить відриватися в PvP "на всю котушку". Bethesda поки не розкриває всіх деталей, але вже зараз відомо, що колишніх обмежень не буде.

Новинку хочуть представити публіці в першому кварталі 2019 року, так що чекати, можливо, залишилося недовго. Ближче до Різдва компанія обіцяє порадувати своїх шанувальників інформацією про майбутнє бойовика, а до тих пір залишається лише покірно терпіти.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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