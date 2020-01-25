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У космосі вперше спекли печиво: вражаюче відео

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У космосі спекли печиво / Screenshot

У космосі вперше спекли печиво. Незвичний експеримент влаштували на міжнародній космічній станції.

Для цього у листопаді на орбіту доправили інноваційну піч, в якій можна готувати в умовах невагомості. Експеримент проводили у грудні, пише BCC.

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Перша порція печива, яку тримали в пічці 30 хвилин, вийшла сирою. Тоді космонавти залишили тісто пектися на дві години і результат був співставний з тим, який отримують на земній кухні.

печиво в космосі
Космічне печиво

Втім екіпаж не скуштував десерту. Бо його відправили на Землю для дослідження.

В NASA й надалі планують проводити експерименти з приготуванням їжі в умовах невагомості. Адже це може допомогти при колонізації Місяця чи Марса. Наразі ж космонавти в ракеті лише підігрівають вже приготовлені для них на Землі страви, просто розводячи концентрати гарячою водою. 

Люди планують подорожувати у космосі багато місяців. Це може бути шість місяців, 12 або ж навіть 18, щоби дістатися наприклад Марса. Це не дуже класно їсти їжу, вичавлючи її з тюбиків,
– підкреслив професор Науково-дослідницького інституту Джорджії.

Відео: у космосі спекли печиво

 

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Автор: Северин Трач
Теги: Техно Космос Новини Техно NASA Смачно
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