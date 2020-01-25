У космосі вперше спекли печиво: вражаюче відео

У космосі вперше спекли печиво. Незвичний експеримент влаштували на міжнародній космічній станції.

Для цього у листопаді на орбіту доправили інноваційну піч, в якій можна готувати в умовах невагомості. Експеримент проводили у грудні, пише BCC.

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Перша порція печива, яку тримали в пічці 30 хвилин, вийшла сирою. Тоді космонавти залишили тісто пектися на дві години і результат був співставний з тим, який отримують на земній кухні.



Космічне печиво

Втім екіпаж не скуштував десерту. Бо його відправили на Землю для дослідження.

We made space cookies and milk for Santa this year. Happy holidays from the @Space_Station! pic.twitter.com/sZS4KdPmhj — Christina H Koch (@Astro_Christina) December 26, 2019

В NASA й надалі планують проводити експерименти з приготуванням їжі в умовах невагомості. Адже це може допомогти при колонізації Місяця чи Марса. Наразі ж космонавти в ракеті лише підігрівають вже приготовлені для них на Землі страви, просто розводячи концентрати гарячою водою.

Люди планують подорожувати у космосі багато місяців. Це може бути шість місяців, 12 або ж навіть 18, щоби дістатися наприклад Марса. Це не дуже класно їсти їжу, вичавлючи її з тюбиків,

– підкреслив професор Науково-дослідницького інституту Джорджії.

Відео: у космосі спекли печиво