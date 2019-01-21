Українець очолив рейтинг найкращих кіберспортсменів світу

Українець Олександр Костильов із ніком “s1mple” визнаний найкращим гравцем 2018 року у грі CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive). Український кіберспортсмен виступає за клуб Natus Vincere.

Про це інформує AIN.

Рейтинг уклав портал HLTV.org.

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"У 2018 році Костильов показав найкращий рейтинг (1,33), робив найбільше вбивств (3866), і найменшу кількість смертей у середньому за раунд (0,87), а також провів найбільше раундів з одним і більше вбивством (55,4%). Крім того, Сашко посів першу сходинку за кількістю перших вбивств (637), розташувався на другому місці за кількістю клатч (80), KAST (75,9%) і з середньою втратою за раунд (87,4)", - розповіли про гравця у клубі.

На другому місці у цьому рейтингу посів Микола “device” Рідтц з Astralis, на третьому, четвертому і п’ятому: Микола “NiKo” Ковач, Денис “electronic” Шаріпов (теж гравець Natus Vincere) і Пітер “dupreeh” Расмуссен з Astralis.

Найкращий кіберспортсмен світу

Що таке CS: GO? Це комп’ютерна гра, розрахована на багато користувачів. Її створили компанії Valve і Hidden Path Entertainment. Сюжет гри присвячений протистоянню терористів і підрозділів спеціального призначення.

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